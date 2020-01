Spletno glasovanje bo potekalo do 14.30, nato boste lahko svoj glas oddali tudi v živo na Valu 202.

Če pesmi že poznate in bi jih radi slišali znova ali pa vam bodo v ušesih odzvanjale prvič, lahko si jih zavrtite spodaj.

Domači predlogi:

Kokosy – Ranjena

Kokosy so ob koncu lanskega leta predstavili svoj debitanski album Hude Bejbe na Dopustu. In potrdili, da njihovi nastopi na Škisovi tržnici in Trnovfestu niso bili le enkratni izleti.

Happy Ol'McWeasel – See You Tomorrow

Happy Ol' McWeasel so lani svojo pankovsko norijo širili po odrih zunaj slovenskih meja. Ob koncu leta so se zaprli v studio, kjer so se lotili snemanja novega albuma.



Brest ft. Vesna Zornik – Zlato

Zasedba Brest bo v nadaljevanju meseca premierno predstavila skladbe z nove plošče z naslovom V polsnu. Na njej je petnajst novih skladb s prvenca Nemi film s prepoznavnim vokalom Vesne Zornik (Katalena) in prodorno kitaro Sama Šalamona v ospredju.



Tuji predlogi:

Dua Lipa – Future Nostalgia

Dua Lipa je že lani začela kampanjo ob promociji svojega drugega studijskega albuma, ki ga lahko pričakujemo v nadaljevanju leta. Svoje spogledovanje z retrodisko zvoki je začela s skladbo Don't Start Now in nadaljevala s Future Nostalgia.



Ed Sheeran & Ella Mai – Put It All On Me

Britanski trubadur Ed Sheeran se drži preverjenega recepta in romantičnih melodij. Tokrat skupaj s 25-letno britansko pevko Ello Mai. V videospotu za skladbo Put It All On Me je poleg Sheerana prvič nastopila tudi njegova soproga Cherry Seaborn.



Stormzy – Do Better

Stormzyjev zgodovinski nastop v neprebojnem jopiču sredi Glasbonburyja postaja oddaljeni spomin, toda britanski raper s skladbo Do Better dokazuje, da še zdaleč ni rekel svoje zadnje besede.