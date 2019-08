Foto: Reuters

Zvezna porota v Los Angelesu je odločila, da so glasbena zvezdnica Katy Perry, njena založba in sodelavci, odgovorni za kršitev avtorskih pravic - deli pesmi Dark Horse naj bi bili podobni skladbi Joyful Noise, ki jo je leta 2008 izdal krščanski raper Marcus Gray, ki nastopa pod imenom Flame.

Glede na razsodbo mora Katy Perry plačati 495 zisoč evrov, njena založba Capitol Records pa nekaj manj kot 1,2 milijona evrov. Odškodnino bodo morali plačati tudi pevkini sodelavci, ki so sodelovali pri nastanku pesmi - Sarah Hudson, ki je sodelovala pri nastanku besedila pesmi, Juicy J, ki je bil odgovoren za raperski vložek in producenti Dr. Luke, Max Martin in Cirkut.

Skupno bo Marcus Gray tako prejel dobra 2,5 milijona evrov odškodnine. Porota je namreč ugotovila, da je vsaj 22,5 odstotka dobička iz naslova avtorskih pravic, moč pripisati delom skladbe, ki naj bi bili plagiat. Uspešnica Dark Horse je leta 2014 sicer štiri tedne zasedala prvo mesto na Billboardovi lestvici Hot 100.

Kje je meja avtorskih pravic?

S podobnimi težavami kot Katy Perry, sta se leta 2015 ukvarjala Pharrell Williams in Robin Thicke, ki sta na koncu morala plačati več kot 4,5 milijonov evrov. Foto: Reuters

Michael A. Kahn, odvetnik oškodovanega glasbenega ustvarjalca Marcusa Grayja, je v izjavi za javnost povedal, da je njegov klient tožbo vložil že pred petimi leti. "Iskal je pošteno odškodnino za nepooblaščeno uporabo avtorskega izdelka. Do današnjega dne je vodila dolga in naporna pot, vendar smo veseli, da smo na koncu našli pravico, ki smo jo iskali," je povedal odvetnik. Ob primeru Dark Horse se je v ZDA odpra tudi burna debata o tem, kaj lahko štejemo za plagiatorstvo. Odvetniki Katy Perry so trdili, da imata skladbi zgolj nekaj osnovnih in splošnih glasbenih elementov, ki naj jih ne bi bilo mogoče zaščititi z avtorskimi pravicami.

Pred štirimi leti sta morala zaradi pesmi Blurred Lines, ki naj bi bila plagiat pesmi Got to Give It Up Marvina Gayea, več kot 4,5 milijona evrov plačati glasbena zvezdnika Pharrell Williams in Robin Thicke. Z očitki plagiatorstva so se soočili tudi mnogi drugi glasbeni zvezdniki - spomladi se je zaradi svoje pesmi La Bicicleta na sodišču zagovarjala Shakira, prihodnji mesec pa bo sodišče v San Franciscu odločalo, ali so avtorske pravice z legendarno pesmijo Stairway to Heaven kršili tudi Led Zeppelin.