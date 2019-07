Festival Exit velja za enega največjih glasbenih festivalov v Evropi. Foto: EPA

Festival, ki bo na Petrovaradinski trdnjavi potekal do nedelje, bodo odprli angleški rokerji The Cure. V počastitev naziva evropska prestolnica mladih so prvi dan festivala naslovili OPENS Day. Po tradicionalnem odprtju z ognjemetom bo vajeti na glavnem prizorišču prevzel belgijski didžej Lost Frequencies, pridružili se mu bodo ruski dvojec Filatov & Karas ter Belgijca Two Pauz.

Mts Dance Arena bo gostila Charlotte De Vitte, Moniko Kruse in Ilijo Djokovica, veliki finale ob koncu pa so zaupali Carlu Coxu in Maceu Plexu.

Organizatorji napovedujejo še druga odmevna imena. Veliki oder bo zavzel raper Skepta, hip-hop izvajalka IAMDDB in legendarni Carl Cox. Plesalo se bo na številne svetovne uspešnice, za kar bodo poskrbeli The Chainsmokers in Dimitri Vegas & Like Mike. Nastopili bodo tudi duo Sofi Tukker in kantavtor Tom Walker.

Exit, ki je leta 2014 in 2017 dobil nagrado za najboljši evropski glasbeni festival, bo tudi tokrat slovensko obarvan, saj bodo nastopili Atlas Erotica, Senidah, Elvis Jackson in Raiven.

Organizatorji za letošnjo izdajo pričakujejo rekorde. Lani je festival obiskalo 200.000 ljubiteljev glasbe, letos jih pričakujejo še več.