Foto: AP

Zasedba Korn je izdala singel You'll Never Find Me in z njim napovedala izid novega albuma. Novi studijski izdelek, ki so ga naslovili The Nothing, bo izšel 13. septembra pri Roadrunner/Elektra in sledi albumu The Serenity Of Suffering iz leta 2016.

Pevec skupine Jonathan Davis je o prihajajočem albumu povedal: "Gre za kraj, kjer se črne in bele energije prilepijo na naše duše, oblikujejo naša čustva, izbire, perspektive in ne nazadnje našo eksistenco. Tam nekje obstaja čudežno malo kraljestvo znotraj vrtinca in je edini kraj, kjer obstaja ravnovesje med temi dinamičnimi in polarizacijskimi silami, kjer duša najde svoje zatočišče. Dobrodošli v Nič."

Poleg novega singla bodo na albumu s 13 skladbami tudi pesmi Cold, The Darkness Is Revealing in Idiosyncrasy. Na uradni spletni strani skupine je novi studijski izdelek Kornov že mogoče naročiti.

Na sceni že četrt stoletja

Glasbeniki veljajo za eno boljših skupin v zvrsti nu-metala, ki s spojem agresivnih in eksperimentalnih zvokov ob udarnih besedilih še po četrt stoletja delovanja prepričajo svoje poslušalce.

Na sceno so leta 1994 udarili s prvencem Korn, do zdaj so izdali 12 albumov. Med njihovimi uspešnicami so skladbe Freak on a Leash, All in the Family, Falling Away from Me in Make Me Bad.