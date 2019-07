Kylie Minogue so leta 2005, ko je bila stara 37 ket, diagnosticirali raka na dojki, zaradi česar se je za nekaj časa umaknila z glasbenih odrov. Foto: Reuters

Kylie Minogue se je na zadnjem dnevu festivala Glastonbury predstavila v svoji značilni luči in občinstvu postregla s svojimi največjimi uspešnicami. Nastop je imel tako za pevko kot za njene oboževalce poseben pomen, saj bi morala Kylie na Glastonburyju kot ena od glavnih izvajalk nastopiti že leta 2005, a je bila takrat zaradi diagnoze raka na dojki nastop primorana odpovedati.

Kylie se je na odru pridružil tudi pevec skupine Coldplay. Foto: EPA

"Takrat sem si želela, da bi bile stvari drugačne, ampak življenje je takšno, kot je," je obiskovalce festivala nagovorila Kylie. "V tem trenutku smo vsi skupaj," je dodala pevka, ki je težko zadrževala čustva.

Povedala je, da so se leta 2005 po njeni odpovedi nastopa nekateri glasbeniki odločili, da bodo na festivalu zaigrali priredbe njenih pesmi. Eden od njih je bil tudi pevec skupine Coldplay Chris Martin, ki ga je Kylie letos povabila na svoj nastop. Skupaj sta odpela pesem Can't Get You Out of My Head.

Med nastopom se je pevki za pesem Where the Wild Roses Grow pridružil tudi avstralski glasbenik Nick Cave.

Za Kylie Minogue je na glavnem odru v Glastonburyju nastopila še Miley Cyrus, zadnji festivalski dan pa se je zaključil s koncertoma ameriške glasbene zasedbe Vampire Weekend in britanskih rokerjev the Cure.