Lani je padla odločitev, da Šulić in Hauser za nekaj časa pustita na stranskem tiru 2Cellos in se posvetita vsak svojim projektom. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

"Zame je družina temelj vsega. Vedno sem si želel imeti otroke. Zame je glavni izziv uravnotežiti glasbeno kariero in družinsko življenje," je v intervjuju za MMC dejal Šulić. Zadnje mesece je več navzoč v Sloveniji. K temu je privedel odmor od nastopanja pod imenom 2Cellos. Šulić in Hauser sta si lani po koncu avstralske in ameriške turneje vzela čas zase in za svoje najbližje. Za njima je bilo več kot 200 koncertov v osmih letih in prišel je čas, da sta si rekla, da je bilo dovolj. Za nekaj časa.

Vmesni čas je Šulić izkoristil, da se je posvetil družini in ustvarjanju samostojnega albuma. A ni izbral lahke poti, saj si je zadal še nedosegljivo do danes – Vivaldijeve Štiri letne čase je priredil za violončelo. In se z orkestrom podal na odre. Premierno je to storil v Trstu, pred slovensko občinstvo pa prihaja dvakrat, in sicer v Cankarjev dom.

Pred njegovima dvema koncertoma 19. in 20. oktobra, izmed katerih so na voljo vstopnice samo še za enega, smo z violončelistom izmenjali nekaj besed.

Katera je vaša najljubša skladba Emkeja?

Od Emkeja (smeh)? Uf ... Airplane Mode, kjer se v videospotu objema s svojim dekletom. Zelo mi je všeč videospot.

Kdo je vaš najljubši raper?

Brat se ukvarja s produkcijo hiphopa, tako da ne želim koga užaliti (smeh). Tu ali v svetu?

Lahko v svetovnem pogledu.

Stari Eminem.

Na Emkeja sem se navezala zato, ker vaš brat ustvarja z njim. Dela podlage. Kako to, da sta se z bratom znašla v tako različnih svetovih?

Vsak otrok v glasbeni družini ima svojo voljo in svojo pot. Brat je tudi igral šest let kitaro in tri leta saksofon. Verjetno ta rutina vadbe in odrekanja ni bila zanj. In pri njem je prevladala ljubezen do elektronske glasbe.

Lahko primerjate svoje delo z njegovim? Katere so stične točke?

Sam se v glavnem ukvarjam z reproduktivno umetnostjo, se pravi z igranjem klasične glasbe drugih žanrov s 2Cellos. On pa ustvarja svojo glasbo, producira 'beate'. Tako da gre za dva različna procesa. Sem pa tudi sam, ko sem bil mlajši, igral ob njegovih glasbenih podlagah. Tako da sva že sodelovala.

Bi lahko rekli, da je na koncu pri vaju pretehtalo to, kdo je bolj discipliniran za vajo?

Tudi v tem, kar on počne, moraš ohranjati disciplino, ampak gre za drugačno vrsto. Ves čas moraš ustvarjati in delati. Pri vadbi glasbila je potrebna malo bolj vojaška discipliniranost (smeh). Čeprav bi rad v prihodnosti ustvarjal svojo glasbo, ampak za to še imam čas.

Kaj vas je tako povleklo v klasično glasbo?

Prihajam iz glasbene družine. Oče je bil violončelist, mama uči glasbo. V tem svetu sem od svojega petega leta. Čelo mi je vedno predstavljajo prioriteto. Vanj sem vložil veliko truda od samega otroštva, tako da bi ga bilo škoda zanemariti, če bi me zamikalo kaj drugega. V puberteti se je brat bolj preusmeril v elektronsko glasbo, kjer je našel nekaj drugačnega. Sam pa sem še bolj zagrizel v klasiko. To so ta odločilna leta, kjer se opredeliš za nekaj, zagrizeš do konca ali pa greš v neko drugo smer.

Šulić se bo v novem koncertnem ciklu predstavljal kot samostojni izvajalec. Foto: MMC RTV SLO/Sandi Fišer

Od kod ideja za samostojen album?

To je bila moja želja že dalj časa, ampak ni bilo časa zaradi turnej in nastopov s 2Cellos. Za prvi samostojni album sem hotel narediti nekaj novega, nekaj, kar še ni bilo narejenega. Se pravi, prirediti Štiri letne čase za violončelo. Nihče še ni bil dovolj nor, da bi se lotil česa takšnega.

Prav o tem se sprašujem – Vivaldi je bil v osnovi violinist. Zakaj Štirje letni časi?

Zato, ker je to zame velik glasbeni, tehnični izziv. Narediti nekaj novega na violončelu. In napredovati kot violončelist. Tu zadovoljim neka svoja merila kot violončelist. Hkrati so Štirje letni časi ena največjih umetnin klasične glasbe, ki lahko privabi tudi širše občinstvo h klasiki.

Ta cilj vabljenja širšega občinstva h klasiki še vedno obstaja, toda tokrat ste se ga lotili ne s predelavo popularne glasbe, ampak prav s klasiko.

Midva sva imela drugačno pot, ampak tudi zaradi te izkušnje s 2Cellos gledam na klasiko z neke druge perspektive. S širšo sliko: kako navdušiti nekoga, ki ima rad rock ali pop, da se zaljubi v klasiko. Da mu jo predstaviš na neki svež, zanimiv način.

Zakaj Cankarjev dom? Je to izziv?

Ker je to najprimernejša dvorana v Sloveniji za začetek. Odziv je bil odličen glede prvega koncerta. Če lahko razprodaš dva zaporedna koncerta v njem, je to velik "cilj" za klasičnega glasbenika.

Se počutite, da na neki način začenjate na novo? Kaj je drugače, ko se predstavljate samo kot Luka Šulić? Koliko več je negotovosti?

Nekaj novega je, čeprav sem igral čelo 20 let, še preden sva postala 2Cellos. To je zame nekaj starega in novega.

5 kratkih Kaj trenutno poslušate?

Smeh in jok svojih otrok (smeh)

Kaj trenutno berete?

Ni časa.

Kaj trenutno gledate?

Plenice. Zvečer, ko otroci zaspijo, se pa odklopim ob turški seriji (smeh).

Brez katere stvari ne zdržite?

Do zdaj sem zdržal še vse, upam, da tako tudi ostane.

Kateri je vaš najljubši kotiček?

Glasbena soba doma in domači kavč z družino.

Kdaj sta se nazadnje slišala s Stjepanom?

Prejšnji teden sva bila skupaj v San Franciscu (smeh). Se slišiva še vedno.

Kdaj pa sta vedela, da je čas za odmor? Kateri je bil tisti odločilni trenutek?

Nekako sva zadnje leto na turneji čutila, da potrebujeva oddih od vsega. Mogoče tudi drug od drugega. Dobil sem drugega otroka. Imam sina, ki bo star dve leti novembra, in hčerko, ki je bila stara komaj tri mesece, in rad bi čim več časa preživel z njima. Ko si na turnejah po mesec dni, to ni mogoče. Zdaj bom uresničil svoj samostojni projekt, ki sem si ga želel več časa, bom pa tudi več časa doma z družino, kar je bil glavni cilj tega odmora.

Kaj se je za vas še spremenilo po rojstvu sina in hčerke? Koliko je družinsko življenje nadomestilo sanje o "svetovni slavi"?

Nikoli nisem imel 'bolnih' ambicij po svetovni slavi. Mislim, da Stjepan prednjači v tem (smeh). Vedno sem želel imeti družino in uravnoteženo življenje. Ravnovesje mi je zelo pomembno – da ustvariš doma tudi družino. Zame je družina temelj vsega, vedno sem si želel imeti otroke. Zame je glavni izziv uravnotežiti glasbeno kariero in družinsko življenje. Če mi bo to uspelo, sem v svojih očeh uspel. Čeprav mogoče nisem dosegel svetovne slave (smeh).

Pri različnih umetnikih, ki sledijo nekim ambicijam in jih dosežejo, opazimo, da jih to ne osreči. Kako to premagati?

Ljudje smo zelo nenasitni. Ko dosežeš nekaj, spet nisi zadovoljen. Hočeš še več. Tako je pri vsaki stvari. Sploh pri denarju. Zato se mi zdi najpomembneje, da ostaneš na realnih tleh, kar ti tudi da družina. Tu ni prostora za sebičnost. Večino časa moraš pozabiti nase, kar se mi zdi zdravo za duhovno rast človeka. Ko imaš nekaj drugega, kar ti je pomembno v življenju, ob teh ambicijah, ki jih imaš, je to tisto, kar te osrečuje.

Koliko svoje zasebnosti ste pripravljeni deliti s svetom oz. na družbenih omrežjih? Tam lahko zasledimo občasno tudi kakšno fotografijo vaše družine. Je to zato, ker želite pokazati te vrednote, ki jih zagovarjate?

Delam tako, kot čutim. Tudi če objavljam družino, tega ne počnem vsak dan. Ne pretiravam s tem, ker se mi ne zdi to preveč primerno. Niti ne forsiram tega. Če je kakšna lepa fotografija, jo delim. Ne objavljam rad otrok, kjer se jih vidi iz vseh mogočih kotov (smeh).

Šulić je album ustvarjal zadnji dve leti. Foto: Simone Di Luca

Čutite zdaj, ko smo vsi vpeti v družbena omrežja, da je postala konzumpcija vsebin enaka na vseh področjih? Torej da je tudi umetnost postala "fast food" potrošno blago. Kje je tu prostor za ustvarjalnost?

Moraš ostati zvest sam sebi in izviren. Če se to ljudi dotakne, super, drugače to ne sme postati glavna sreča v tvojem življenju, ker so stvari, ki so pomembnejše od vsega tega.

Je odmor s 2Cellos časovno opredeljen?

Do leta 2021 sva si zadala odmor od turneje, čeprav bo treba počasi razmišljati o najinem šestem albumu in počasi načrtovati turneje. Nimava pa še postavljenega datuma vrnitve.

Kdo narekuje to vrnitev?

Vse je stvar dogovora oziroma najinih želj, ambicij. Midva sva šefa (smeh). Je pa res, da sva dva in se morava uskladiti med sabo. Potrebni so kompromisi tako kot v vsaki skupini.

Ko se ozrete nazaj, kako hitro so minila leta na turneji s 2Cellos?

Zelo hitro.

Lahko sploh predelate, kaj se vam je zgodilo vmes?

Ne. Šele zdaj, ko nisem na poti, sem se začel zavedati, kaj sem dosegel. In včasih, ko komu razlagam dogodivščine ali pripetljaje s turnej, se začnem zavedati, da sem doživel vse to v nekaj letih, kar nekdo ni v enem ali treh življenjih. To je velika dragocenost za vse življenje ne glede na to, kaj bo naprej.

Z Eltonom Johnom imata še stike?

Občasno, saj sva še del njegovega menedžmenta Rocker Music. Trenutno je na svoji zadnji turneji, tako da igra na polno. Sploh ne vem, od kod mu ta energija in "drive". Vsa čast, da pri teh letih še nastopa. Je navdih.

Se pravi bo hologram vajina predskupina v Stožicah?

Da (smeh). Mogoče.