Glasbenica naj bi bila tudi del letošnjega evrovizijskega spektakla. Foto: Reuters

Album Madame X bodo oboževalci lahko poslušali junija, septembra pa bo v New Yorku na sporedu prvi koncert, ki mu bosta sledila še koncerta v Chicagu in Los Angelesu.

Datumov evropske turneje za zdaj še ni potrdila, je pa sporočila, da si v začetku prihodnjega leta želi nastopiti v Lizboni, Londonu in Parizu.

Glavno vodilo za koncerte je intimen stik z oboževalci oziroma intimno doživetje, zato ne bo nastopala v velikih dvoranah oziroma stadionih, ampak v gledališčih - v New Yorku bo denimo koncertirala v operi Howard Gilman, v Los Angelesu pa v gledališču Wiltern. Cene vstopnic se gibljejo med 60 in 760 dolarji.

Madame X bo sicer njen 14. studijski album, pred tem je nazadnje leta 2015 izdala Rebel Heart. Na plošči bo zbranih 15 pesmi, pri katerih so med drugim sodelovali ameriška raperja Quavo in Swae Lee ter brazilska pevka Anitta.

Na njeno ustvarjanje je močno vplivalo življenje v Lizboni v zadnjih letih, tako bodo na albumu pesmi v angleščini, španščini in portugalščini. "Tam sem našla osnovo in čarobni svet izjemnih glasbenikov, ki so podkrepili moje prepričanje, da ima glasba povezovalno moč ter da je duša univerzuma," je razložila o svojem ustvarjanju.

Madonna pa naj bi nastopila tudi na letošnjem izboru za Pesem Evrovizije, in sicer naj bi zapela dve pesmi - eno izmed dobro znanih uspešnic, premierno pa naj bi predstavila tudi nov singel. Njen nastop naj bi stal milijon ameriških dolarjev, za plačilo pa bo poskrbel multimilijarder Sylvan Adams.