Lanska zmagovalka festivala Lea Sirk bo v vmesnem programu nastopila tudi letos. Foto: Katja Kodba

Festival Melodije morja in sonca je eden najbolj prepoznavnih slovenskih glasbenih festivalov pri nas. Od leta 1978 so na festivalski oder stopili številni slovenski glasbeni izvajalci, ki so predstavili mnoge poletne skladbe. Lani je slavila Lea Sirk s skladbo Moj profil, letos pa se bo v poletnem amfiteatru portoroškega Avditorija za zmago potegovalo 14 izvajalcev.

Poleg Velike nagrade MMS 2019 se bodo glasbeniki potegovali še za nagrade strokovne žirije za najboljšo glasbo, najboljše besedilo, najboljšo interpretacijo vokalnega solista in najbolj obetavnega izvajalca oz. avtorja – nagrado Danila Kocjančiča.

"To je in mora biti praznik veselja, sproščenosti, a gotovo tudi kančka glamurja," je o festivalu povedala Bernarda Žarn, ki bo glasbeni večer vodila z Lorello Flego. Foto: ZEN

Poletni festivalski večer, ki nastaja v soorganizaciji RTV Slovenija, Avditorija Portorož – Portorose in Občine Piran, bosta vodili Lorella Flego in Bernarda Žarn.

»Ko si tako dolgo na sceni in postaneš del projekta, kot so Melodije morja in sonca, veš, da oder od tebe ne zahteva le vodenja. Zahteva strast, predanost, odlično poznavanje občinstva in konec koncev tudi televizijske dinamike. Kar je zame najpomembneje, pa je kemija in ta kemija bo, tako kot lani, prisotna tudi letos. Z Bernardo sva prijateljici in sva delili marsikatero avanturo, skrivnost in željo. Na prvem mestu je spoštovanje in nedvomno naju povezuje tudi dejstvo, da sva obe deloholika, a v dobrem smislu. Zdi se mi, da bi lahko skupaj na odru stali tri dni zapored in še vedno bi lahko povedali kaj novega občinstvu, hkrati pa se imeli izredno dobro. MMS je priložnost za neskončno zabavo, glasbo v živo, pravo mero vročine in nepredvidljivosti, ki nas prav vsako leto čaka za vogalom. Seveda pa so glavni akterji glasbeniki in obeta se veliko dobre glasbe, zato ne dvomim, da bo 6. julija čarobna noč in že komaj čakam, da se čarovnija zgodi,« letošnji festival napoveduje Lorella Flego.

ZKP RTV Slovenija, založba kakovostnih programov, bo izdala digitalni album z vsemi festivalskimi skladbami. Album bo dan po festivalu dostopen v spletnih digitalnih trgovinah in v spletni trgovini www.rtvslo.si/zkpprodaja.

»Res imam lepe spomine na lanske Melodija morja in sonca, dobrovoljno občinstvo, sodelovanje z ekipo Avditorija, občine Piran in naše Radiotelevizije ter seveda - s prijateljico Lorello. Tako lepo in fino je rekla Lorella, da ne gre le za vodenje ... Res si želiva in si prizadevava, da bi se vsi imeli čim lepše in se čim bolje počutili: nastopajoči na odru, občinstvo v avditoriju in gledalci pred TV-zasloni. To je in mora biti praznik veselja, sproščenosti, a gotovo tudi kančka glamurja. To je festival s častitljivo tradicijo in ta si zasluži spoštovanje," je dodala Bernarda Žarn.

Festival boste lahko v v neposrednem prenosu spremljali danes ob 21. uri na 1. programu Televizije Slovenija, 1. programu Radia Slovenija, Radiu Koper, Radiu Maribor in na MMC-ju.

Na festivalu Melodije morja in sonca 2019 nastopajo: