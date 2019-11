V živo

Prvi diskografski zapis zasedbe sega v leto 1997, ko smo jih na Valu 202 zaznali kot naiven, nespretni poskus rapa, ki to v resnici ni bil. Bile so besede ulic in lokalnih pivnic.

Mi2 pri Andreju Karoli. Foto: Val 202

Od takrat do danes se je besedišče spremenilo, vrinili sta se romantika in ljubezen ter tu in tam družbena kritika. Še vedno v lokalni gostilni, na študentskem žuru in v velikih dvoranah.

Mi2 so postali in ostajajo rokenrolbend. Bend, ki pa si zna nadeti tudi akustično preobleko.

Tako na matineji lanskih Izštekanih 25 v Kinu Šiška v Ljubljani, kot tudi tokrat, ko smo slišali skladbe Adam in Eva, Proklete vijolice, Lanski sneg ter Čakal sem te ko’ kreten.