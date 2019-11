Kot je znano, so člani zasedbe Mötley Crüe leta 2014, tik pred začetkom svoje poslovilne turneje, ki so jo po 99 koncertih sklenili 31. decembra 2015, na tiskovni konferenci podpisali t. i. "dogovor o prenehanju igranja na turnejah", s katerim so se zavezali, da po letu 2015 zasedba Mötley Crüe ne bo več nastopala na koncertnih odrih in da tudi posamezni člani skupine ne smejo zlorabiti imena zasedbe za samostojno turnejo.

A manj kot pet let pozneje so na družbenih omrežjih objavili video, kako omenjena pogodba (skupaj z mizo) poleti v zrak, ob tem pa oznanili: "Pogodbe ni več na mizi, saj nova generacija naših oboževalcev vztrajno zahteva, da se skupina zopet združi."

Podrobnosti turneje, vključno z datumi in kraji, so za zdaj še skrivnost, neuradno pa naj bi se skupini na ‒ tokrat pa zares! ‒ čisto zadnji turneji pridružili še dve sloviti glasbeni zasedbi Def Leppard in Poison.

So izkoristili pravno vrzel?

Pred leti je basist Mötley Crüe Nikki Sixx za revijo Rolling Stone pojasnjeval, da v skladu s pogodbo zasedba ne sme več igrati, vendar je priznal, da "obstaja tudi pravna vrzel". "Če se vsi štirje člani zasedbe tako dogovorimo, lahko spremenimo določbe pogodbe, ki smo jo podpisali," je dejal, pri tem pa odločno dodal: "Ampak, saj veste, da se to ne bo nikoli zgodilo, saj je v tej skupini nekaj ljudi, ki nočejo več igrati, in z enim od njih se pogovarjate."

"Ni tako velikega zneska, ki bi me spodbudil k temu, saj sem zelo ponosen na to, kako smo zgodbo sklenili," je še pristavil. Še februarja je Sixx zatrjeval, da govorice o ponovni združitvi zasedbe, ki so se pojavljale ves čas od razhoda, ne držijo.

A zadnje tedne so se govorice o združitvi samo stopnjevale, olja na ogenj pa je prilil tudi tvit uradnega profila Mötley Crüe, v katerem so ob novici o še eni peticiji za združitev zasedbe pripisali: "Hm, to je pa zanimivo ...." Tvit je bil pozneje izbrisan, a govorice, v katerih je očitno kar nekaj resnice, so se še okrepile.