Pevec in kitarist skupine Gary Lightbody je pesem opisal kot emocionalno in preprosto.Foto: EPA

Čeprav glasbena uspešnica Chasing Cars nikoli ni dosegla prvega mesta na britanskih glasbenih lestvicah, je pesem iz leta 2006 po podatkih britanskega podjetja za glasbene licence in avtorske pravice PPL najbolj predvajana skladba zadnjih 20 let. K priljubljenosti in prepoznavnosti skladbe je prispevalo tudi dejstvo, da je bila uporabljena v eni izmed epizod ameriške televizijske serije Talenti v belem (Grey's Anatomy).

Kljub temu, da se pesem nikoli ni zavihtela na vrh britanskih glasbenih lestvic - najvišje je bila na 6. mestu-, se je med stotimi najbolj priljubljenimi skladbami obdržala kar 166 tednov. "Je emocionalna in preprosta, hkrati pa predzno romantična," je uspešnico opisal pevec in kitarist severnoirske skupine Gary Lightbody. Dodal je, da pesem združuje občinstvo in da je to tisto, kar najbolj ceni. "Vsakič, ko jo zaigramo, je čudovito," je dejal Lightbody.

Drugo mesto po številu predvajanj na radijskih postajah od leta 2000 je zasedla pesem I Gotta Feeling ameriške skupine Black Eyed Peas, tretje pa skladba Happy Pharella Williamsa.