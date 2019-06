Primavera Sound festival je eden največjih glasbenih festivalov. Foto: EPA

Primavera Sound je prvi večji glasbeni festival, ki je v svoj program uvrstil enako število moških in ženskih izvajalcev. Na festivalih običajno namreč prevladujejo moški izvajalci, v zadnjem času pa so se težnje po bolj reprezentativni zastopanosti zaostrile.

Kakovostnih ženskih izvajalk je veliko. Foto: EPA

Na Primaveri bodo med drugim nastopili Charli XCX, Lizzo, FKA Twigs, Christine and the Queens, Robyn in Sigrid. Organizatorji so v svoj program sprva vključili tudi (vse bolj priljubljeno) Cardi B, a je ta svoj nastop odpovedala. Nadomestila jo bo Miley Cyrus, prav tako veliko ime popularne glasbene industrije.

Marta Pallares Olivares, ena glavnih organizatork festivala, je ob tem dejala, da bi morali takšno uravnovešenost imenovati "nova normalnost", upa pa, da bo to v prihodnjih letih uspelo še drugim večjim in manjšim festivalom. "Ko v svoji glavi razčistiš, da je taka enakopravnost normalna, organizacija festivala ni težka," je še povedala za Radio 1 Newsbeat. Prav tako se ne strinja z navedbami, da je premalo kakovostnih ženskih izvajalk. "To je preprosto laž," je še dodala.

Sigrid, ena izmed nastopajočih, je ob novici o enaki zastopanosti spolov dejala, da "je že bil čas". "Upam, da taka praksa postane vzor drugim festivalom," je še dejala za BBC.

BBC-jeva študija je leta 2017 namreč pokazala, da več kot 80 odstotkov nastopov na glasbenih festivalih "poberejo" moški izvajalci. V odgovor se je takrat 45 festivalov zaobljubilo, da bodo enako zastopanost spolov dosegli do leta 2022.