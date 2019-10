V Nemčiji se je McCartney zaljubil v kitare v obliki violine. Foto: Reuters

McCartney je glasbilo znamke Höfner 500/1 kupil leta 1961 v trgovini v Hamburgu in nanjo igral ves čas, ki ga člani zasedbe preživeli v Nemčiji, nato pa kitaro odnesel s seboj domov v Liverpool. Kitara je tako "sodelovala" pri snemanju prvih dveh albumov zasedbe Please Please Me in With The Beatles. Dve leti pozneje je kitaro zamenjal z novejšim modelom, a se leta 1969 vrnil k svoji stari ljubezni. Dokler ni kitara skrivnostno izginila ...

Iskanje po svetu je sprožil proizvajalec kitar iz nemške zvezne dežele Bavarska. "Čeprav ni nihče nikoli izvedel, kaj se je s kitaro zgodilo, je najverjetneje, da so jo ukradli," je povedal Nick Wass iz podjetja Höfner in dodal: "Že 50 let je ni. Zdaj je čas, da jo najdemo."

"Skozi leta so se pojavljale govorice, a so ostale zgolj to, govoice. Ampak nekdo tam zunaj ve, kaj se je zgodilo in kje je kitara zdaj. Informacija obstaja. Ko bi se le oglasil človek, ki jo pozna," je še dejal Wass.

Biograf Beatlesov Philip Norman je v knjigi o življenju Paula McCartneyja, ki je izšla leta 2016, namignil, da bi kitaro lahko imel oboževalec z vzdevkom The Keeper (Čuvaj), ki naj bi živel v Ottawi (Kanada).

Kot je potrdil McCartneyjev menedžer v Londonu, je glasbenik seznanjen s pobudo, da najdejo njegov dolgo izgubljeni instrument.