Ob izidu so skladbo Video Games pri številnih založbah zavrnili z argumenti, da je predolga, preveč turobna, povrhu vsega pa brez spremljave bobnov, kar naj bi bilo ključno za to, da skladba pride na sporede radijskih postaj.

Pesem je tako Lana Del Rey objavila na spletu, sama pa je poskrbela tudi za videospot. Skladba je hitro postala spletna senzacija in kljub prvotnim kritikam je prav Video Games postala pesem, ki je Lani Del Rey omogočila preboj na glasbeno prizorišče in osvajala glasbene lestvice. Uspeh, ki ga je skladba doživela na spletu, je pevki omogočil podpis pogodbe z glasbeno založbo Stranger Records, revija Q pa ji je podelila nagrado za "naslednjo veliko stvar" (Next Big Thing). Osem let pozneje je britanska glasbena revija uspešnico razglasila za pesem desetletja.

"Počaščena sem, to je neresnično," je dejala 34-letna zvezdnica, ki se je po razglasitvi javila prek videoprenosa. "Ne morem vam povedati, koliko mi to pomeni," je v zahvalnem govoru dejala Lana Del Rey in izrazila obžalovanje, da se podelitve ni mogla udeležiti v živo.

Prevlada britanskega grima

Sicer je letošnja podelitev nagrad Q minila v znamenju grima in njegovih predstavnikov. Stormzy je prejel nagrado za najboljšo soloizvedbo, Dizzee Rascal nagrado za inovacijo v zvoku, medtem ko je raperka Little Simz slavila za najboljšo vokalno izvedbo.

Najboljša skladba je postala balada Someone You Loved v izvedbi Lewisa Capaldija, skupina The 1975 je bila razglašena za trenutno najboljšega izvajalca na svetu, soustanoviteljica skupine Sonic Youth Kim Gordon pa je prejela nagrado, poimenovano Q Hero.