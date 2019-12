27. Dobrodelni Miklavžev koncert

Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary kluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, bo letos potekal že sedemindvajsetič zapored. Tokrat bodo zbrana sredstva ponovno namenili slovenskim osnovnošolcem, ki nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in izobraževanje kot njihovi vrstniki.

Voditelja bosta astrofizičarka, dr. Andreja Gomboc in Jure Ivanušič. Foto: Televizija Slovenija

Na koncertu bodo nastopili številni znani glasbeniki in plesalci. Na dobrodelni oder bodo stopili Perpetuum Jazzile, Nuška Drašček, Raiven, Luka Šulić, Nika Zorjan, Jazzva, Ana Soklič, Simfonični orkester, Big band ter Mladinski in otroški zbor RTV Slovenija, Johannes Dunz, plesalci SNG Opera in balet Ljubljana ter Kazine, BQL, Ana Semič Bursać, Tilen Lotrič, Jakob Benedik, Trio Rupnik, Nika Gorič, Komorni zbor Akademije za glasbo UL, Aljaž Beguš, Leto Križanič Žorž, Aco Bišćević ter dirigenti Mojca Lavrenčič, Lojze Krajnčan, Tadej Tomšič in Dušan Hren.

Dobrodelna številka, na kateri bo mogoče darovati denar, je 01 472 00 11. Na lanskem Miklavževem koncertu je bilo za osnovnošolce zbranih 29.500 evrov, leto pred tem pa 36.000 evrov.