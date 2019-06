Mick Jagger je pokazal, da je popolnoma pri močeh. Foto: Reuters

Veteranska britanska zasedba je na veselje vseh oboževalcev spet krenila na turnejo No Filter, s katero bodo gostovali po Severni Ameriki in Kanadi. Turnejo so aprila prekinili zaradi Mickovega zdravstvenega stanja, saj so mu zamenjali zaklopko na srcu.

Oboževalci so se na svoje oči lahko prepričali, da je 75-letni pevec še vedno v top formi, ko je stopil na oder stadiona Soldier Field v Chicagu, ki sprejme 61.500 ljudi. Koncert je bil pričakovano razprodan.

"Jagger je šel skozi celoten proces okrevanja zelo gladko, v odlični formi je. Videti je, da ne bo nikakršnih težav," je pred petkovim koncertom za Toronto Sun povedal Stonesov kitarist Keith Richards.

Skupina, ki jo poleg Jaggerja in Richardsa sestavljajo še Ronnie Wood in Charlie Watts, je v svoji dolgi karieri imela več kot 40 turnej. S turnejo No Filter so začeli koncertrirati septembra 2017 v Evropi, evropski del turneje so sklenili julija 2018. Zdaj so na vrsti severnoameriška mesta, turnejo, ki je skupini lani prinesla 116 milijonov ameriških dolarjev, pa bodo končali v Ontariu v Kanadi 31. avgusta.