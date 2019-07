Nicki Minaj je v nasprotju z Mariah Carey po številnih kritikah nastop odpovedala. Foto: Reuters

Nicki Minaj je znana po svojem izzivalnem slogu, v njenih videospotih pa pogosto najdemo goloto, preklinjanje in spolnost. Ogromno prahu je dvignila pred kratkim z napovedjo, da bo kot ena glavnih izvajalk nastopila na festivalu Jeddah World West, ki bo 18. julija v drugem največjem savdskem mestu Džeda.

Napoved nastopa je spodbudila številne kritike, predvsem borce za človekove pravice, nekateri pa so se spraševali tudi, kako se bodo njena izzivalna oblačila in nastop skladali s to konservativno državo, čeprav se v zadnjem času njene oblasti močno trudijo, da bi odprle vrata zahodni popularni kulturi.

Po najavi nastopa je v stik z njo stopila tudi ameriška fundacija, ki se bori za človekove pravice, in ji napisala odprto pismo, v katerem je pevko prosila, naj odpove nastop. Zapisali so, naj zavrne denar in svoj vpliv uporabi za izpust aktivistov.

"Po temeljitem premisleku sem se odločila, da ne bom nastopila na Jeddah World Fest," je glasbenica razložila v izjavi. "Čeprav si ničesar ne želim bolj kot to, da bi nastopila tudi za svoje savdske oboževalce, po tem, ko sem se bolj izobrazila o težavah, s katerimi se soočajo, verjamem, da je zame izjemno pomembno, da izrazim svojo podporo pravicam žensk, LGBT-skupnosti in svobodi izražanja," je dodala.

Foto: Reuters

Mariah Carey ignorirala kritike

Minajeva pa ni prva glasbenica, ki je zaradi sprejetja povabila za nastop v Savdski Arabiji dvignila ogromno prahu. Podobno se je zgodilo Mariah Carey, ki pa je ignorirala pozive k bojkotu in je vseeno nastopila, decembra lani pa je bil kritik deležen raper Nelly, ki je nastopil na koncertu, namenjenem zgolj moškim, poroča BBC.

Tovrstna povabila znanih glasbenikov sicer pomenijo spremembo savdske politike. Še pred kratkim je policija namreč izvajala strog nadzor in preganjala vsakršno glasno predvajanje glasbe.

Spolna segregacija je kljub nekaterim spremembam v državi še vedno zelo prisotna in se uveljavlja v številnih restavracijah, kavarnah, javnih šolah in na univerzah. Ženske so sicer lani dobile pravico do vožnje avtomobilov in udeležbe na družabnih ter športnih dogodkih.