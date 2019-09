Raperka je znana po svojem izzivalnem slogu, videospoti njenih uspešnic, kot sta Anaconda in Starships, pa so prežeti z goloto, kletvicami in spolnostjo. Nominirana je bila za deset grammyjev. Foto: AP

"Odločila sem, da se upokojim in imam družino," je tvitnila 36-letna svetovno znana raperka, ki je vsem svojim sovražnikom, ki se jih je v letih nabralo precej, sporočila: "Vem, da ste srečni zdaj." Svojim oboževalcem pa je sporočila, naj uživajo v njeni glasbi: "Rada vas bom imela vse življenje."

Ali bo še vodila pogovorno oddajo Queen Radio, ni znano.

Kmalu poroka

Razlog za upokojitev je ustvarjanje družine. Zaročena je s kontroverznim Kennethom Pettyjem, pred kratkim pa je razkrila, da bodo poročni zvonovi doneli v prihajajočih mesecih.

Z izbiro partnerja je povzročila kar nekaj razburjenja. Kenneth Petty je namreč zaradi uboja odslužil zaporno kazen in ima zajetno policijsko kartoteko – ovekovečen je na kar 12 fotografijah ob aretaciji. Prav tako je registrirani spolni prestopnik – tožilstvo mu je leta 1995 očitalo, da je z ostrim predmetom poskušal prisiliti dekle v spolni odnos. Obsojen je bil za poskus posilstva, Nicki pa mu je javno stopila v bran in odgovorila kritikom, naj ne upravljajo njenega življenja: "Bil je star 16 let, ona 15 in bila sta v zvezi!"

Minajeva se je prejšnji mesec pojavila v pesmi Hot Girl Summer, v kateri je nastopila z vzhajajočo zvezdo Megan Thee Stallion. Junija letos pa je izdala singel Megatron, obenem je napovedala, da pripravlja nov studijski album, to bi bil njen peti.

Foto: AP

Svetovno znana postala leta 2010

Deset let je raperka, ki je bila rojena v Trinidadu in Tobagu in je odraščala v newyorškem Queensu, uživala primat med raperji.

Bila je senzacija, ki jo je odkril Lil Wayne, in se predstavila svetu z igro besed in številnimi alter egi. Na vrata mainstreama je potrkala s skladbama Super Bass in Starships. Toda sodelovanje s Kanyejem Westom v skladbi Monster je utišalo še zadnje kritike.

Kljub uspehu je ostala figura v hip hopu, ki je delila mnenja. Pozornost je pritegovala zaradi sporov z raperkami, kot sta Lil Kim in Remy Ma, s čimer si je precej očrnila podobo v javnosti.

Čeprav je z napačnimi odločitvami skozi leta izgubljala primat kraljice src, se je s četrtim albumom Queen brez dvoma približala nazivu kraljica rapa. Predvsem je vredno izpostaviti prvo skladbo z albuma Ganja Burns, na katerem postreže s kontrastom med njenim petjem in podajanjem ostrih besed. V skladbi Majesty se enakovredno kosa z Eminemom.

Pozornost tabloidov je vzbudila s skladbo Barbie Dreams, v kateri se je spravila na vse svoje nekdanje in morebitne partnerje ter podala vpogled v svoje zasebno življenje. Lastno ranljivost je pokazala v skladbi Bed, v kateri je združila moči s popprinceso Ariano Grande.

Začetki malo "odbitega" dekleta

Onika Tanya Maraj, kakršno je pravo ime umetnice, se je rodila leta 1984 v Trinidadu in Tobagu. Prvih pet let svojega življenja je preživela v babičinem varstvu v skromni baraki skupaj s svojimi bratranci, prijatelji in živalmi. Nato so jo starši poklicali v New York, natančneje Queens, kjer so se ustalili.

Obiskovala je srednjo šolo Elizabeth Blackwell, ki je slovela po velikosti in zloglasnosti. Nicki se je večkrat zapletla v pretepe s svojimi vrstnicami. Veljala je za dekle, s katerim ni pametno češenj zobati. Njeni vrstniki se je spominjajo kot glasnega, prijaznega in malo 'odbitega' dekleta. V tistih letih se je tudi prvič resno srečala z glasbo – vadila je namreč klarinet.

Njeno odraščanje je zaznamoval tudi oče, ki naj bi bil po njenih besedah alkoholik in nasilnež. Kot opisuje v skladbi Autobiography, ki jo lahko najdete na kompilaciji Sucka Free (2008), je njen oče celo poskušal zažgati njihovo hišo, medtem ko je bila mati še v njej.