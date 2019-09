Eden izmed enajstih izvajalcev bo nasledil Alexa Volaska, ki je lani zmagal s skladbo Če pomlad nikoli več ne pride. Foto: Arhiv RTV SLO

Strokovna komisija je za festival sprva izbrala deset skladb, nato pa sporočila, da se bo na odru predstavila tudi rezervna skladba Midva v izvedbi Julije Lubej.

Kot so pojasnili z RTV Slovenija, se za rezervno skladbo opravijo vse aktivnosti in delovni procesi kot za tekmovalno skladbo, skladbe pa ne RTV Slovenija ne avtor ne moreta uporabiti. Tovrstna odločitev ni novost, saj so rezervne skladbe tudi v preteklosti že uvrščali na festival.

Mario Galunič, stari znanec festivalskih odrov, je pred letošnjim izborom razložil: "Popevke ne vodim prvič in seveda sem si želel, da bi bil letošnji festival tudi zame izziv in nekaj novega. Več kot navdušen sem bil nad idejo, da to delo opraviva skupaj z Jožetom, zanj bo to prvi skok na festivalski oder, zame pa skok v neznano." Čeprav imata z Jožetom Robežnikom kot voditelja različni vlogi in sta si različna tudi kot voditelja ter človeka, sta prepričana, da se bosta na odru odlično izpopolnjevala.

Spremstvo revijskega orkestra RTV Slovenija

Vseh enajst kandidatk za najlepšo popevko boste na odru slišali ob spremljavi revijskega orkestra RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Patrika Grebla in Žige Pirnata (pri dveh skladbah). Na festivalu bodo podelili šest nagrad. Pet nagrad bo strokovnih, o njih bo odločala strokovna žirija (velika nagrada strokovne žirije za najboljšo skladbo v celoti, nagrada za najboljše besedilo, nagrada za najboljšo interpretacijo, nagrada za najboljšo priredbo in nagrada za mladega obetavnega avtorja ali izvajalca).

Veliko nagrado občinstva festivala Popevka 2019 bo prejel tisti izvajalec, ki bo prejel največ glasov po telefonskem glasovanju.

Na letošnji Popevki bodo sicer nastopili: Eva Boto in Gašper Rifelj (Dovolj je poletja), Rok Lunaček (Ljubezen), Vudlenderji (Kam bi šla), Ajda Stina Turek (V melodiji večnega dueta), Amadea Begovič (Res je čudovito), 2B (Ko bi jaz), Ana Soklič (Temni svet), Sergije Lugovski (Zdaj je, kar je), Julija Lubej (Midva), Eva Hren (Šesti čut) in Dare Kaurič & New Swing Quartet (Kam je vsa ljubezen šla?).