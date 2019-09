Center je bil uradno ustanovljen 4. septembra 2008, njegova prenova pa je bila končana julija 2009. Od takrat je na svoje kulturne dogodke zvabil že milijon obiskovalk in obiskovalcev. Foto: BoBo

Ne zamudite! Koncert boste lahko od 20. ure dalje v neposrednem prenosu spremljali tudi na MMC-ju.

V desetih letih je center urbane kulture Kino Šiška postal ena od osrednjih slovenskih institucij na področju sodobne koncertne ponudbe, ki jo dopolnjujeta programa vizualne in uprizoritvene kulture. V Kinu Šiška oziroma njegovi (so)organizaciji se je v desetletju nabralo nekaj manj kot 3000 dogodkov, ki jih je obiskalo milijon obiskovalk in obiskovalcev.

Ob zaključku praznovanja prvega desetletja Kina Šiška bosta nastopila tudi Zala Kralj & Gašper Šantl.. Foto: Val 202/Alan Orlič

V luči praznovanja prvega desetletja delovanja so v Kinu Šiška deset septembrskih dni posvetili glasbi, filmu, vizualni umetnosti, stripu, plesu in drugim umetnostnim področjem, ki jih podpirajo že od leta 2009. Za veliki finale praznovanja bo že tretje leto zapored oživelo dvorišče pred Kinom Šiška, kjer bodo čez dan potekale različne športne, ustvarjalne in kulturne dejavnosti, zvečer pa bodo na koncertu nastopili domači izvajalci, ki so v zadnjem desetletju tako ali drugače zaznamovali slovensko glasbeno sceno in delovanje centra urbane kulture.

Na triurnem koncertu bodo na trgu pred Kinom Šiška nastopili trnovska rap legenda Klemen Klemen, priljubljeni indie rock skupini Koala Voice in MRFY, kamniški trap trio Matter, avdio-vizualni kolektiv YGT, fenomen slovenskega popa Zala Kralj & Gašper Šantl in legendarna skupina Laibach, ki je pred desetletjem odprla redni program urbanega centra.

Tam bo tudi Televizija Slovenija, ki bo z neposrednim spletnim prenosom omogočila, da boste lahko v prazničnem glasbenem dogajanju uživali tudi vsi tisti, ki se zvečer ne boste zbrali pred Kinom Šiška.