Trojki Maj Valerij, Borut Bernik oziroma Torul Torulsson in Borut Dolenec se bodo v Izštekanih pridružili dolgoletni sopotnik, producent in kitarist Peter Penko, vrhunski bobnar Žiga Kožar in izjemni klaviaturist Erik Marenče. Foto: Val 202/Torul

V minula desetletja zazrti ljubljanski elektroničarji Torul se bodo v Izštekanih pomnožili za dvakrat, v roke bodo vzeli pretežno akustične instrumente in se brez posnetih matric ali ritem mašin podali skozi svojo desetletno diskografijo.

“Mešanica med synthpopom in indie popom, z elementi klubske elektronike, prenesene v malce bolj alternativni pop.” Tako zveni opis glasbenega sloga Torul iz njihovih ust. Komplicirano? No, za poslušanje tega ne potrebujete. Tudi če vam te oznake ne pomenijo dosti, bo tokratna hudo izštekana oddaja več kot zanimiva za vas.

V dvanajstih letih so Torul nanizali šest albumov in preživeli udarec, ki je za marsikatero skupino usoden: menjavo pevca. Jana Jenka je uspešno zamenjal Maj Valerij in pohod po evropskih klubskih in festivalskih odrih se je nadaljeval. Da, Torul so v tujini veliko bolj znani kot doma. Še pred nekaj leti je veljalo, da so imeli samo v nemškem Leipzigu več koncertov kot v Sloveniji. A ta slika se spreminja, tudi domovina se jih vse bolj zaveda.

Decembra bo Izštekane ponovno gostil Kino Šiška. Nastopili bodo Haiku Garden, Emkej, Matter, MRFY in Recycleman, nekoč AliEn. Foto: Marko Alpner

Izštekavanja so se lotili brezkompromisno. “Za nas popolnoma drugačna slika. Na začetku sploh nismo vedeli, kam gremo. Kupili smo karte, ne da bi poznali destinacijo. Zdaj vidimo, da se približujemo rajskemu otoku. Naša glasba je zgrajena kompleksno. Proces smo zdaj obrnili, iščemo temelje, na katerih skladbe stojijo. Nekatere so dobesedno slečene… Čisto drugačne kot na plošči. Kar poslušal bi jih, neprestano… Vračamo se k bistvu. Ne vem, ali si želim prenehati s temi vajami, tako posebna energija je.” To so besede, s katerimi so Torul pospremili priprave na Izštekane.

V repertoarju bodo pretežno pesmi z zadnjih dveh albumov Reset (2016) in Hikikomori (2019), pri katerih je sodeloval sedanji pevec Maj. Nekaj pa jih bo tudi s starejših albumov. Trojki Maj Valerij, Borut Bernik oziroma Torul Torulsson in Borut Dolenec se bodo pridružili dolgoletni sopotnik, producent in kitarist Peter Penko, vrhunski bobnar Žiga Kožar in izjemni klaviaturist Erik Marenče.

Le kako bo to zvenelo? Odkrijte nocoj ob 22.25 na programu Vala 202 ali v spletnem video prenosu.