Neprekinjen glasbeni program je leta 1969 spremljalo 400 tisoč ljudi, ki v veliki večini niso plačali vstopnine in so se utaborili na blatnem polju. Foto: AP

Pol stoletja po tem, ko se je festival Woodstock v zgodovino vpisal kot eden od najbolj ikoničnih glasbenih dogodkov in prelomnih trenutkov za popularno glasbo in protikulturo šestdesetih let, se obeta festival Woodstock 50, ki pa organizatorjem prinaša vedno nove težave.

Festival Woodstock 50, ki je načrtovan med 16. in 19. avgustom, bi se po prvotnih načrtih moral zgoditi na dirkalnem kompleksu Watkins Glen na severu zvezne države New York. Dogodek bi tako potekal 240 kilometrov stran od blatnih polj, na katerih se je leta 1969 utaborilo 400 tisoč obiskovalcev izvirnega Woodstocka. Kot kaže, pa bodo morali organizatorji festivala dva meseca pred dogodkom poiskati novo prizorišče. Predstavniki dirkališča Watkins Glen so v ponedeljek v izjavi za javnost namreč sporočili, da so v skladu z določbami pogodbe prekinili dogovor, in pojasnili, da dogodka ne bodo gostili. Podrobnejših razlogov za odločitev niso navedli.

Na jubilejnem dogodku bo predvidoma nastopil tudi legendarni kitarist Carlos Santana, ki je na odru stal tudi leta 1969. Foto: EPA

Gregory Peck, eden od organizatorjev Woodstocka po Woodstocku, ki je sodeloval tudi pri organizaciji festivala pred 50 leti, je za Reuters povedal, da že potekajo pogovori z novim ponudnikom. Dodal je, da se zelo veseli razkritja nove lokacije, ko bodo vstopnice šle v prodajo, kar se bo zgodilo v prihodnjih tednih.

Vrnitev na izvirno prizorišče za organizatorje ne pride v poštev, saj je tam načrtovan samostojen niz dogodkov, ki ga bo organiziral neprofitni center umetnosti Bethel Woods, ki je trenutni lastnik zemljišča.

Težave s krajem dogodka sicer niso prve ovire, na katere so naleteli organizatorji. Že aprila so sodelovanje odpovedali glavni vlagatelji iz Japonske, ki so izrazili dvom, da bo festival organiziran na ravni, ki bi upravičila ime Woodstock. Poleg finančnih in prostorskih težav je organizacija dogodka prežeta tudi s številnimi težavami glede sanitarnih in varnostnih dovoljenj.

Organizatorji ostajajo optimistični

Organizatorji sicer pričakujejo, da bo festival pritegnil okoli 60 tisoč ljudi. Prvotne napovedi so sicer bile višje in so se gibale okoli 100 tisoč obiskovalcev. Prejšnji mesec so zatrdili, da so našli nove vire financiranja in izrazili prepričanje, da bo glasbeni dogodek izpeljan.

Marca je bil objavljen seznam osemdesetih glasbenih nastopov, vključno z nekaterimi veterani iz prve različice glasbenega dogodka, kot so John Fogerty, Canned Heat in Santana. Poleg legend so nastope potrdili tudi Jay-Z, Miley Cyrus, Imagine Dragons, The Killers in drugi priljubljeni glasbeni ustvarjalci.