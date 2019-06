20. maja 2017 bi moral v mariborski Festivalni dvorani Lent nastopiti kontroverzni hrvaški pevec Marko Perković - Thompson, a je policija upravni enoti predlagala, da koncert prepove. Kot je takrat pojasnjevala načelnica upravne enote Maribor Ksenija Klampfer, danes ministrica za delo, družino in socialne zadeve, so policisti "na podlagi pridobljenih informacij in zaznav dogodkov" presodili, da so izpolnjeni zakonski pogoji za tak ukrep, saj informacije kažejo na povečano varnostno tveganje zaradi nevarnosti, da bo koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj.

Policija je bila namreč prepričana, da bi lahko na koncert prišli ljudje iz okolij, kjer so koncerti Thompsona prepovedani, in da bi na koncert lahko prišli radikalni pevčevi privrženci iz Hrvaške, in sicer "z namenom vsiljevanja in izvrševanja kaznivih dejanj".

Govorilo pa se je tudi o shodu nasprotnikov koncerta, kar so policisti takrat ocenjevali kot dodatno varnostno tveganje. Klamferjeva je takrat pojasnjevala: "Pri odločitvi je pretehtalo dejstvo, da bi posledice, ki bi nastale, če bi do kaznivih dejanj na prireditvi prišlo, bile bistveno večje od posledic, ki bodo nastale z odpovedjo prireditve."

Upravno sodišče pritrdilo Trolu

Organizator koncerta Milan Trol se je na odločitev takrat pritožil, pozneje pa vložil tudi tožbo na upravno sodišče, ki je zdaj pritrdilo Trolu. Med drugim se je z njim strinjalo tudi glede tega, da ni mogoče vnaprej predvideti, da bo "koncert izrabljen za izvrševanje kaznivih ravnanj".

Novico o odločitvi mariborskega upravnega sodišče je na Facebooku delil tudi pevec sam, ki se je pred dvema letoma po prepovedi koncerta po pomoč obrnil tudi na (hrvaško) politiko.

Zgodba pa je odmevala tudi na slovenskem političnem parketu, saj je takratni predsednik parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims zaradi prepovedi sklical nujno sejo, na kateri so razpravljali o razlogih za prepoved koncerta.

V Sloveniji niso prvi prepovedali Thompsonovega nastopa

Slovenija sicer ni prva evropska država, ki je prepovedala Perkovićeve koncerte. Zaradi ocen, da protislovni hrvaški glasbenik s svojimi pesmimi ter koncertno simboliko in ikonografijo povzdiguje neonacistično in ultranacionalistično ideologijo, so v preteklosti Perkovićeve koncerte že prepovedali v Nemčiji, Švici, Avstriji in na Nizozemskem, ovirali so tudi njegove nastope na Hrvaškem, posebej v Istri.