Valentino Kanzyani, Perpetuum Jazzile, Neisha, Tabu, Modrijani, Big Foot Mama, Pero Lovšin in Klemen Klemen se bodo 13.decembra na trojnem odru istočasno prepletli v več kot 30 skladbah, kar bo velik organizacijski zalogaj.

"Gasilska" slika priprav na letošnji Ritem mladosti. Foto: Marko Delbello Ocepek

"Kot partnerji največjih festivalov v regiji in Evropi, smo vajeni marsičesa, a to ni le velik dogodek, kjer nastopa osem gostov, ampak je zadaj ogromno dela, saj se morajo vsi ti glasbeniki uskladiti, pripraviti trideset sodelovanj in jih zvaditi," je na predstavitveni novinarski konferenci povedal Andrej Kačič, izvršni direktor Collegium Mondial Travel, ki skupaj s Hitradiom Antena pripravlja decembrski dogodek.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Namen prireditve, ki bo letos potekala že 13., je združiti mlade ob začetku šolskega in študijskega leta ter pokazati, da je mladost norost in hkrati eno najlepših obdobij življenja.

Kaj bo nastalo iz glasbenih križanj?

Ritem mladosti je sprva potekal septembra, na prostem v ljubljanskem BTC-ju, ob jubileju se je iz ustaljene lokacije preselil v največje koncertno prizorišče v prestolnici, Areno Stožice.

Decembra 2016 je tako 12.000 obiskovalcev prisluhnilo dvojnemu koncertu slovenskih rock velikanov – Siddharte in Big Foot Mame, leto dni pozneje so se združili Dan D in MI2, lani pa Dubioza Kolektiv in S.A.R.S. Letos pa bodo torej stopili še stopničko višje in povezali še več glasbenikov.

Vsi vpleteni izvajalci so preklajeni glasbeni mački, ki so že sodelovali z drugimi, nekateri tudi med seboj, a so povedali, da je kljub izkušnjam treba k takemu projektu pristopiti resno, se mu posvetiti in zvadidti glasbo, za kar je potreben čas.

Kaj bo nastalo iz teh glasbenih križanj, mešanj in sodelovanj, si boste lahko ogledali tudi v neposrednem prenosu decembrskega dogodka na našem spletnem portalu, posnetek pa tudi na Televiziji Slovenija!

NAGRADNA IGRA (2 x 2 vstopnici) Si želite biti del tega glasbenega spektakla tudi vi? Na MMC-ju podarjamo dvakrat po dve vstopnici za Ritem mladosti, ki bo v petek, 13. decembra 2019. Do četrtka, 24. oktobra, do 12.00, nam na e-naslov: mmc-zabava@rtvslo.si pošljite odgovore na vprašanje: Katerega leta je Ritem mladosti potekal prvič? Med pravilnimi odgovori bomo izbrali dva dobitnika dveh vstopnic za decembrski koncert.

Pravila o sodelovanju v nagradni igri si lahko preberete tukaj.