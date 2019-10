Britanski pevec, bobnar, tekstopisec in producent, ki je zaslovel kot bobnar in frontman skupine Genesis konec 70. let, v 80. letih pa si je nato vzporedno začel graditi samostojno kariero, je v zadnjih letih ponovno izdal samostojne plošče z dodatnimi pesmimi in novimi umetniškimi deli. Foto: EPA

Nova različica albuma bo izšla 22. novembra pri založbi Rhino Records v omejeni nakladi 1.000 izvodov. Z 12 skladbami bo natisnjen na dvojnem turkiznem vinilu.

Plošča je ob izidu dosegla velik komercialni uspeh. Bila je številka ena v 16 državah, pri čemer je bila 15 zaporednih tednov na vrhu britanske lestvice in štiri tedne na ameriški lestvici, poroča portal Louder. Bila je tudi najbolj prodajana plošča leta 1990 v Veliki Britaniji, za prvi singl Another Day in Paradise pa je Collins dobil grammyja za posnetek leta.

Na njej so poleg pesmi Another Day in Paradise še uspešnice, kot so Something Happened On The Way To Heaven, I Wish It Would Rain Down, Do You Remember, Hang In Long Enough in That's Just The Way It Is.

Ploščo je leta 1990 predstavil tudi na svetovni turneji Seriously, Live!, leta 2016 pa jo je izdal z dodatnimi studijskimi in demo posnetki ter posnetki v živo. Dvojna gramofonska plošča turkizne barve bo vsebovala iste skladbe kot plošča iz leta 2016.