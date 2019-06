"Zaradi načina, kako odpoje pesem, sem dobil kurjo polt. Zdi se, kot bi okušal vsako besedo," je o novi različici pesmi Time povedal producent Dave Clark. Foto: AP

Legendarni pevec Freddie Mercury tudi skoraj tri desetletja po svoji smrti živi naprej. Prek njegove glasbe se nekoliko starejše poslušalke in poslušalci radi spominjajo svoje mladosti, z vsako generacijo pa legendarni glasbenik dobiva tudi številne nove ljubitelje svojih zimzelenih uspešnic. Po novem lahko vsi njegovi oboževalci uživajo tudi v doslej neobjavljeni različici pesmi Time, ki je dolga leta ležala v arhivu legendarnega londonskega studia Abbey Road.

Gre za posnetek, na katerem Freddie Mercury ob spremljavi klavirja postreže s preprostejšo verzijo pesmi Time, ki jo je posnel kot soloizvajalec v sodelovanju z britanskim glasbenim ustvarjalcem in producentom Davom Clarkom. Pesem Time je bila ustvarjena za istoimenski muzikal, leta 1986 pa je izšla tudi na konceptualni plošči.

Preprostejša in mirnejša različica pesmi je bila pod naslovom Time Waits For No One objavljena na platformi Youtube. "Na posnetku sta samo Freddie in klavir in resnično se pokaže, kako neverjeten glasbenik z neverjetnim razponom je bil," je za Reuters povedal Dave Clark, ki je posnetek našel po več letih iskanja.

Freddie Mercury še danes velja za enega najboljših rockovskih pevcev vseh časov. Foto: AP

"Zaradi načina, kako odpoje pesem, sem dobil kurjo polt. Zdi se, kot bi okušal vsako besedo," je dejal Clark. Danes 79-letni producent je pri ustvarjanju albuma Time sodeloval z različnimi glasbeniki. Mercury je za album leta 1985 posnel dve pesmi – poleg naslovne še pesem z naslovom In My Defence. Ko se je leto pozneje vrnil v znameniti londonski studio Abbey Road, sta s Clarkom posnela dodatnih 48 vokalov, v končni verziji pa je bilo združenih kar 96 različnih posnetkov Freddyjevega petja.

Kljub temu je Clark dejal, da se je vedno spominjal prve vaje, ko je Mercury pesem zapel ob spremljavi klaviaturista Mika Morana. "Vedno znova sem razmišljal o tem," je dejal. "Desetletje pozneje sem si zaželel, da bi si znova zavrtel posnetek izvirnika, vendar ga nisem našel, ker smo pesem posneli tolikokrat," je pojasnil.

"Nekaj let pozneje sem se v arhive podal skupaj s pomočnikom, vendar sva ponovno iskala brez uspeha. Konec leta 2017 sva poskusila še enkrat in posnetek končno našla, kar je bilo čudovito," je iskanje izvirnega posnetka opisal Clark. Videospot za pesem je bil posnet leta 1986. Clark je pridobil izvirni negativ in videoposnetek priredil tudi za novo različico. Pri nastajanju nove različice pesmi je sodeloval tudi pianist Moran, ki je na novo posnel klavirski del. "Gre za slavljenje Freddieja, za njegov neverjeten prispevek glasbeni industriji," je ob izidu skladbe dejal Clark.

Ko sta Clark in Mercury v intervjuju leta 1986 govorila o pesmi, je Mercury dejal, da ji je ob ustvarjanju želel dati svoj pečat. "Ko sva se prvič srečala, me je vprašal, "kako naj odpojem to pesem', in odvrnil sem mu, da si želim mešanico Edith Piaf, Jennifer Holliday in Shirley Bassey," je v intervjuju dejal Clark. Mercury mu je na to odgovoril: "David, imam vsa oblačila, da to izpeljem perfektno."