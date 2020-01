Najbolj velikodušni gostje so plačali tudi 50.000 dolarjev za večerjo in dvourno prireditev, ki jo je pripravila voditeljica Linda Perry, da bi zbrali denar za bolne otroke. Foto: EPA

Dobrodelna organizacija The Art of Elysium, ustanovljena za pomoč posameznikom, ki se znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah, vsako leto organizira dobrodelno prireditev, kjer se poklonijo rockglasbi in njenim ustvarjalcem.

V središču pozornosti je bilo letos “ponovno združevanje” kultne skupine Nirvana. Še živeči člani – Dave Grohl, Krist Novoselic in Pat Smear – so nastopili skupaj z glasbenicama St Vincent in Beck ter popolnoma neznanim zvezdniškim imenom, Violet Grohl. 13-letnica je odpela Heart-Shaped Box, njen nastop pa je simboliziral predajo bakle rokenrola prihodnji generaciji. Pesem je odpela, kot da bi bila njena lastna, skozi njo kanalizirala mladostniško odtujenost, v čemer je bil Kurt Cobain nekoč zagotovo vodilni.

Najstnica je že imela svoje glasbene skupine in z njimi tudi koncertirala. V zadnjih letih se je večkrat pojavila na odru skupaj z očetom, med drugim je z njim zapela tudi priredbo pesmi Billie Eilish. Tudi Grohl je velik oboževalec 18-letne Billie, o njej pa je nedavno dejal, da je Eilishina povezava z občinstvom precej podobna tisti, ki jo je s svojimi oboževalci leta 1991 imela skupina Nirvana.