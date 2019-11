Se jih še spomnite? Foto: Reuters

Dekleta so sprva delovale predvsem kot burleskne plesalke, nato pa so se podale še v glasbene vode. Njihovi največji uspešnici sta skladbi Don't Cha in When I Grow Up, nato pa so se začela trenja med njimi in pred desetletjem so se razšla.

"Zvezde so se znova postavile v red in Pussycat Dolls se vračamo," je razkrila glavna pevka in prvo ime zasedbe, Nicole Scherzinger, ki je bila v tem času tudi sodnica v resničnostni seriji X Factor. Ob njej zasedbo sestavljajo še Ashley Roberts, Jessica Sutta, Carmit Bachar and Kimberley Wyatt, v prenovljeni različici pa ne bo Melody Thornton, ki se ni odločila za vrnitev na odre.

"Pustile smo nedokončan posel. Minilo je deset let in zdaj smo pripravljene, da ga končamo," je dodala Nicole, ki je obljubila tudi nekaj novih pesmi in presenečenj. "V tem času smo dozorele, odrasle, pridobile nekaj življenjskih modrosti," pa je Ashley Roberts opisala, kako so se v tem obdobju spremenile.

Da bi obudile Pussycat Dolls, je dekleta najvztrajneje nagovarjala njihova koreografka Robin Antin.

Turnejo bodo dekleta začela aprila na Irskem, od tam pa bodo šle v Veliko Britanijo in drugje po svetu.