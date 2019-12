Nocoj bo Pankrtom v Orto baru mogoče prisluhniti v originalni zasedbi. Foto: Organizator

Koncertu Pankrtov bo sledil program Sobotni Orto Hits, v starem baru pa bosta goste zabavala Šujo in Gorjanec z DJ programom.

3.500 koncertov V Orto baru so v 25 letih izvedli okoli 3.500 koncertov slovenskih in tujih glasbenih skupin in izvajalcev, prav tako pa so v njem izvedli še več kot 10.000 drugih dogodkov. Žanrsko dogajanje v priljubljenem ljubljanskem klubu zaznamujejo predvsem vsi odtenki rocka, v klubu pa priložnost nudijo tudi drugim glasbenim zvrstem s poudarkom na kakovosti in izvirnosti.

Pankrti so prvi koncert odigrali oktobra leta 1977 v telovadnici gimnazije Moste. Dogodek velja za prvi punk rock koncert v Sloveniji in takratni Jugoslaviji in neuradni začetek jugoslovanskega novega vala. Skupino sta ustanovila Peter Lovšin in Gregor Tomc, ki sta tudi glavna avtorja skupine, saj podpisujeta večino pesmi.

Skupino so od izida prve male plošče s skladbama Lepi in prazni ter Lublana je bulana sestavljali Lovšin (vokal, teksti), Slavc Colnarič (bobni), Bogo Pretnar (kitara) in Bore Kramberger (bas). Kitarista so zamenjali trikrat in tako je po Mitju Prijatelju prišel na vrsto Dušan Žiberna in za njim še Marc Kavaš, ki s skupino igra še danes, piše v sporočilu za javnost.

Prvo studijsko ploščo Dolgcajt so Pankrti izdali leta 1980 in do leta 1987 so veljali za vodilno slovensko rock skupino. Izdali so več plošč in hkrati predstavljali nekakšen detonator, ki je sprožil verižno reakcijo ne le v mladinski subkulturi, pač pa tudi v širši družbeni skupnosti. Tine Hribar, prvi urednik Nove revije, je pred nekaj leti v zborniku, ki je izšel ob 25-letnici punka, zapisal, da brez stresa, ki ga je v politiki in kulturi ob koncu 70. let povzročilo razgrajanje Pankrtov, tudi pobude za Novo revijo ne bi bilo.

Pankrti so se po uradnem razpadu decembra leta 1987 ponovno zbrali junija 1988 in nastopili na zborovanju v podporo četverici na ljubljanskem Kongresnem trgu. Julija 1996 so se v drugo zbrali in nastopili v Ljubljani skupaj s Sex Pistols. Po novem odmoru, ki je trajal več kot desetletje, pa so oktobra 2007 razprodali Halo Tivoli in krenili na turnejo po državah nekdanje Jugoslavije. V vmesnem obdobju so igrali na posebnih koncertih in festivalih, ob praznovanju 40. obletnice delovanja pa so razprodali še ljubljansko areno Stožice.