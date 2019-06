Pred 20 leti je svet migal ob uspešnici Genie In A Bottle

Ima dva otroka

Los Angeles - MMC RTV SLO

"Preveva me toliko različnih čustev," je zapisala popzvezdnica Christina Aguilera, ki je sebe in oboževalce spomnila, da je minilo že 20 let od njene uspešnice Genie In A Bottle.