Ariana Grande si prepovedi verjetno ne bo vzela preveč k srcu. Foto: AP

Medijska komisija te pokrajine je določila 85 pesmi, med katerimi je tudi 17 britansko-ameriških, ki so zaradi "odraslih in žaljivih besedil" neprimerne za predvajanje na radijskih postajah v dnevnem programskem pasu. Dovoljeno jih je predvajati le v nočnih urah, natančneje med 22.00 in 3.00, piše Guardian.

"Nismo prepovedali samih pesmi, ampak njihova besedila, ki vsebujejo pornografijo, pornografske primerjave in opolzkosti. Poleg tega nekatera besedila ženske objektivizirajo kot spolne objekte," je dejal Rahmat Arifin, namestnik vodje komisije. Če bodo televizijske in radijske postaje njihovo odločitev kršile, jih čaka denarna kazen. Med prepovedanimi je tudi pesem Bruna Marsa That’s What I Like.

Sheeran se na prepoved ni odzval, zanimivo pa je, da bo imel v indonezijski prestolnici Džakarta 3. maja koncert.

V Zahodni Javi živi kar 48 milijonov ljudi. Lani so v tej pokrajini oblasti pozvale k boju proti "grožnjam LGBT-jevske skupnosti". Prejšnji mesec pa je indonezijski parlament pozval k "omejitvi glasbe, ki širi negativen vpliv tujine".

