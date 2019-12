Letošnji koncert je bil razprodan v 24 urah. Foto: Alan Orlič

Tudi letos se je Val 202 z oddajo Izštekani podal v ljubljanski Kino Šiška z neposrednim radijskim in spletnim video prenosom. Izštekani oder si delijo ljubljanski šugejzerji Haiku Garden, novi novomeški rockovski velikani MRFY, eden vodilnih mariborskih raperjev Emkej, kamniški prvaki slovenskega trapa Matter in pionir slovenskega rapa Recycleman, nekoč znan kot AliEn.

Po lanskem dvakrat razprodanem koncertu se Izštekanih 10 letos sprehajajo po urbanem glasbenem trikotniku rock-rap-trap. In na poseben način znova obeležujejo četrt stoletja delovanja Izštekanih, ki ga je Jure Longyka praznoval lani, z dogodkom Izštekanih 25.

Emkej. Foto: Nejc Ketiš

Emkej, soustanovitelj mariborske raperske matice Wudisban Records in član legendarnih Tekochee Kru, je na prizorišču že desetletje in pol. Za pokazat, koliko plošč je posnel, že lep čas potrebuje obe roki. Je v izvrstni formi, o čemer priča tudi redna prisotnost v programu Vala 202. V Izštekanih doslej še ni nastopil.

Haiku Garden. Foto: Arhiv izvajalca

Haiku Garden so ta hip najodmevnejši domači glasniki hrupnega rokovskega podžanra z imenom šugejz. No, ko so se maja letos izštekali, niso strmeli v čevlje, blizu katerih so pedala efektov za kitare. Če kam, so buljili pod prste, saj so vihteli mnoge instrumente, ki jih niso zelo vajeni; njihovih pet strunarskih kolegov iz godalne branže pa v note. Svoje izštekavanje nameravajo objaviti kot album. Kos šugejza na akustičen način prinašajo tudi v Šiško.

Matter. Foto: David Lotrič

Matter so na izštekani podij stopili pred dvema letoma skupaj z zasedbo persons from porlock. Na krilih takrat čisto svežega sodelovanja so v divjem džemanju združili rock in trap. Le kaj bodo vodilni slovenski traperji, ki so odtlej povili še drugi in tretji album ter knjižni prvenec, ušpičili tokrat?

MRFY. Foto: Sandi Fišer

Ko smo lani napovedovali nastop MRFY v Izštekanih, smo jih označili kot “veliki dolenjski rockovski up”. Danes ne moremo zapisati drugače kot “novi novomeški rockovski velikani”. Rastejo kot goba, v enem samem letu so izdali prvi EP, album s posnetki iz Izštekanih in studijski prvenec. Če bi jim rekli, naj v Šiški zaigrajo nekaj najboljših trenutkov svojega studijskega izštekavanja, ne bi imelo smisla. Nikoli ne naredijo tistega, kar jim rečeš. Zato jih imamo Izštekani tako radi.

Recycleman. Foto: Arhiv izvajalca/Recycleman

In naposled Recycleman. Nekoč znan kot AliEn. Spomeničar slovenskega rapa. S prvencem Leva scena (1994), ki upravičeno velja za prvi slovenski rap album, je nepovratno spremenil glasbeno prizorišče. Na nadaljevanje smo nato čakali pet let. In bilo je vredno, Smetana za frende (1999) je bila res slastna. Potem je Ali postal Dalaj, spoznaval je svet in domovino, nizal preobrazbe, delal mnoge muzike… do povratka kot Recycleman pred šestimi leti. Odtlej je čvrsto v sedlu in na odru. Sredi priprav na novi album smo ga zmotili, da v velikem slogu popravimo zgodovinsko krivico: v četrt stoletja ni še nikoli nastopil v Izštekanih. Ja, seveda, uganili ste, letošnjih Izštekanih 10 bo svojevrstno praznovanje petindvajsetletnice Leve scene in dvajsetletnice Smetane za frende. Več pa ne povemo.