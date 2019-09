Tokrat sta priložnost dobili dve latinozvezdnici. Foto: AP

Prva želja Lige NFL naj bi bila Rihanna, a je zvezdnica z Barbadosa ponudbo v znak solidarnosti z igralcem Colinom Kaepernickom zavrnila. Kaepernick je na tekmah lige leta 2016 med igranjem ameriške himne v protest večkrat pokleknil, od takrat pa v ligi ne nastopa več.

Lopezova je dejala: "Vse, odkar sem leta 1996 videla Diano Ross, ki je v nastopu na Super Bowlu poletela v nebo, sem sanjala, da bom tudi jaz stopila na ta oder. Nastop ne bo poseben le za to, ker bo Liga NFL praznovala 100. obletnico, ampak tudi zato, ker si bom oder delila s še eno Latinskoameričanko. Komaj čakam, da skupaj pokaževa, kaj lahko dekleta pripravijo na največjem odru na svetu."

Shakira pa je dodala: "Zelo sem počaščena, da bom na odru skupaj z glasbenico, s katero bova predstavljali ne le Latinskoameričane iz ZDA, ampak z vsega sveta. Za povrh bo nastop prav na moj rojstni dan! To so prave ameriške sanje in obljubljam, da bova pripravili nastop življenja."

Na letošnjem finalu lige ameriškega nogometa so ob polčasu nastopili skupina Maroon 5, Travis Scott in Big Boi, v preteklosti pa že Patti LaBelle in Tony Bennett (1995), Gloria Estefan in Stevie Wonder (1999), Prince (2007) in The Who (2010).

Miami bo prihodnje leto Super Bowl gostil že enajstič, kar je rekord.