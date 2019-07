O'Neal glasbeno kariero gradi kot DJ Diesel, na Hrvaškem pa bo nastopil v okviru svoje svetovne turneje Summer League. Foto: AP

47-letni Shaquille O'Neal je z zasebnim letalom in v družbi sedmih ljudi v Zadar prispel v nedeljo popoldne. Nocoj pa bo v sklopu Pow Wow festivala nastopil v diskoteki Noa Beach Club.

216 centimetrov visoki zvezdnik je v sklopu svoje svetovne turneje letos že nastopil na nekaterih odmevnejših festivalih, med drugim je navdušil obiskovalce TomorrowWorlda, največjega festivala elektronske glasbe na svetu. Avgusta pa se s stare celine seli nazaj v ZDA, kjer ga čakajo še Hard Summer Festival v Los Angelesu, Lollapalooza v Chicagu in Electric ZOO v New Yorku.

Čeprav se morda zdi, da je Shaq v glasbi novinec, ni tako. Že med svojo izredno uspešno košarkarsko kariero – s košarkarskima moštvoma LA Lakers in Miami je bil štirikratni prvak NBA – je bil znan kot velik ljubitelj glasbe.

"Številni so prepričani, da sem le eden v vrsti zvezdniških didžejev, vendar se z glasbo ukvarjam že od leta 1986," je po pisanju portala 24.sata povedal nekdanji košarkar. Že med košarkarsko kariero je izdal štiri studijske albume, med drugim je sodeloval z zdaj že pokojnim raperjem Biggiejem Smallsom, znanim tudi pod imenom The Notorious B.I.G., in Michaelom Jacksonom.