Foto: Kino Šiška

Ko je četverica Skunk Anansie leta 1994 prvič nastopila v nekem zakotnem londonskem klubu, je z ostrim zvokom presekala takrat vladajočo britpop sceno in se uveljavila kot eno vodilnih imen sodobnega rocka. Udarni kitarski rifi in iskrena politična drža, neuklonljivo naperjena proti rasnim, spolnim in kakršnimkoli drugim delitvam, ter seveda enkratna pevka Skin, ki z enako lahkoto odpoje surove rock "nažigačine", kot sta Charlie Big Potato in Selling Jesus, ali krhke balade, kot sta Hedonism in Weak, so v četrt stoletja bend uveljavili za zvezdnike svetovnega kova, so zapisali v sporočilu za javnost organizatorji koncerta.

Odkar se je skupina po večletnem ustvarjalnem premoru leta 2009 spet združila, je s tremi novimi ploščami dokazala, da ne gre le za pogrevanje stare slave, temveč za še vedno vrhunski bend. Še posebej pride do izraza v živo, ko neverjetno energična Skin dobi krila in dokaže, da z razlogom velja za eno najboljših frontwomen v rocku. Nič čudnega ni, da bo bend 25. obletnico obeležil z albumom v živo, 25LIVE@25, nabitim s tisto pristno energijo, ki bend in občinstvo prevzame ob vsakem nastopu.

V svoji bogiati karieri so bili Skunk Anansie eni od glavnih nastopajočih na festivalih, kot so Glastonbury, Sziget in INmusic, ob tokratnem povratku v Slovenijo - nazadnje so v teh krajih nastopili leta 2013 na festivalu Schengenfest, pred tem pa leta 2010 v okviru festivala Mars v Ljubljani - pa jih bomo spoznali na intimnem dvoranskem dogodku v Katedrali Kina Šiška, še dodajajo.