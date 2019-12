Njihova glasba je močno pripomogla k razvoju žanra trashmetal. Foto: EPA

Doba zasedbe Slayer, ene največjih skupin thrashmetala, se je končala. Na poslovilnem koncertu v kalifornijskem Forumu so 30. novembra še zadnjič odmevale metalske uspešnice. "Čas je dragocen in rad bi se vam zahvalil za ves čas, ki ste ga v vseh teh letih preživeli z nami. Pogrešal vas bom. In kar je najpomembnejše, rad bi se vam zahvalil, da ste bili del mojega življenja. Pazite nase! Hvala in lahko noč," je po koncu koncerta povedal basist in vokalist Tom Araya.

Skupina Slayer se je na zaključno turnejo podala z vizijo, da bi se čim bolj približali oboževalcem. "Slišali smo, da so se ljudje na naše koncerte vozili več ur ali celo prileteli iz zelo oddaljenih krajev. V sklopu zadnje turneje jim bomo to poskušali olajšati in obiskati tudi njihovo državo," pojasnjuje Kerry King. V rekordno dolgi turneji – kar 18 mesecev – so odigrali več kot 150 koncertov v 70 različnih državah, poroča Rolling Stone.

Trije avtobusi, štirje tovornjaki in 32-članska ekipa je zagotavljala, da so koncerti potekali kar se da nemoteno. "To je bila divja vožnja," razlaga menedžer Rick Sales, ki ne verjame, da se bo skupina še kdaj vrnila.

Skupina, ki slovi po svojih ognjenih nastopih, na posameznem koncertu porabi več kot 160 kilogramov propana in deset litrov 99-odstotnega izopropilnega alkohola. Foto: EPA

Bend, ki ga pogosto po krivem obtožujejo satanizma in favoriziranja nacizma, je v sklopu zadnje turneje odigral 20 pesmi, med drugim Angel Of Death, ki opisuje nacistične eksperimente v Auschwitzu, pesem Mandatory Suicide, ki se sprašuje o smislu vojne in jo prepodrobno opisuje, pa tudi Repentless, po kateri se imenuje njihov zadnji album.

Tom Araya je prestal operacijo vratu, kar mu onemogoča nenadne premike glave na odru. Foto: Reuters

Araya je že leta 2016, v intervjuju za Loudwire namigoval na upokojitev: "Hvaležen sem za vse, kar se je dogajalo v teh 35 letih – to je res dolgo obdobje. Ko smo začenjali svojo kariero, je bilo vse super, bili smo mladi in zagnani, a v tem času smo si vsi ustvarili družine in dolge turneje niso bile več tako preproste. Prerastli smo takšno življenje."

Tom Araya je pred nekaj leti prestal tudi operacijo vratu, ki mu onemogoča nenadne premike glave. "V vseh letih so se zgodile stvari, ki so vplivale na to, kako danes igram bas. Zdaj zgolj migam v ritmu glasbe in pesmi občutim na drugačen način," pojasnjuje.

Skupina Slayer velja za eno najpomembnejših metalskih zasedb v zgodovini žanra in skupaj z Metallico, Megadeth in Anthrax tvorijo kultno četverico trashmetala. Od leta 1982 so objavili 12 studijskih albumov, med vplivne metalske skupine pa jih je izstrelil tretji album iz leta 1986 – Reign in Blood.