Nesreča se je zgodila davi blizu mesta Gütersloh na severozahodu Nemčije, ko se je pevec peljal s koncerta v Bielefeldu na letališče v Dortmundu, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pevec je bil v avtomobilu, ki ga je vozil voznik, ko je vanj na delu avtoceste, zoženem zaradi gradbišča, od zadaj trčil drug avtomobil. Obe vozili je nato odbilo v zaščitno ograjo. Po navedbah nemške policije je nesrečo povzročil 34-letni nemški državljan, ki je bil vinjen in brez vozniškega dovoljenja.

V nesreči so bili poškodovani vsi trije ljudje iz avtomobila, v katerem je bil pevec. Šaulića so po prometni nesreči prepeljali v bolnišnico, kjer je zaradi hudih poškodb umrl.

Pevec in glasbeni producent, ki je bil rojen 6. septembra 1951 v Šabcu, je bil znan tudi po vzdevku Kralj narodne glasbe. "Ta naziv so mi dali moji pevski kolegi, za kar sem jim zelo hvaležen, ampak nikoli se nisem hvalil s tem," je povedal v intervjuju za srbske Novosti, s čimer je pokazal, da je kljub zvezdniškemu statusu in priljubljenosti v vseh državah nekdanje Jugoslavije in širše ostal skromen.

Uspeh za dolgo 50-letno kariero - prvi album je izdal leta 1969, ko je bil star 18 let -, je razkril v intervjuju za Novosti: "Pošten in normalen pristop k delu. Vedno sem pazil, da izberem prave pesmi in da zadovoljijo vsa merila, najprej moja, potem glasbenih strokovnjakov, medijev, in kar je najpomembneje, občinstva. Vedno sem bil potrpežljiv in vzel sem si čas, da vsako pesem odpojem na tak način, da je za vse oboževalce moje glasbe to pravi praznik. Po drugi strani sem na svojo kariero vedno gledal kot na vsako drugo delo. Vedno sem bil dostopen ljudem, nikoli nisem bil vzvišen, spoštoval sem delo vseh in ljudje so to dojeli. Vsi, ki imajo radi glasbo, čutijo, da je v mojem petju nekaj, v kar lahko verjamejo."

V svoji 50 let dolgi karieri, jubilej je praznoval lani, je prepeval uspešnice, kot so Kraljice srca mog, Ti me varaš najbolje, Dođi da ostarimo zajedno, Meni je s tobom sreća obečana, Nočas mi se s tobom spava, Žal, Dva galeba bela ... V Srbiji in regiji, tudi v Sloveniji, je imel številne koncerte in nastope.

Živel in delal je v Beogradu, imel je tri otroke.

