Album bo izšel aprila, poleti pa Emma Bunton čaka še turneja s Spice Girls. Foto: AP

Emma Bunton je razkrila, da bo njen novi album, ki bo izšel aprila, nosil ime My Happy Place. Za album je že posnela vseh deset pesmi, pri nastajanju pa je sodeloval tudi Robbie Williams. Kot je znano sta Williams in Buntonova za prihajajoči album ponovno posnela pesem 2 Become 1, ki jo v originalu izvajajo Spice Girls.

Spice Girls - 2 Become 1 (Official Music Video)

Gre za njen četrti studijski album, zadnjega je izdala leta 2006. Čeprav bo album izšel šele 12. aprila, pa bo po pisanju portala The Inquisitr že v sredo kot napoved albuma izdala singl Baby Please Don’t Stop.

Turneja s Spice Girls

43-letnica bo imela letos še precej dela, poleg promocije albuma, jo poleti čaka tudi turneja s skupino Spice Girls. Dekleta, ki so zaslovela v 90. letih preteklega stoletja, bodo svoj prvi koncert v sklopu turneje izvedle 1. junija v Manchestru.

A skupina ne bo popolna, po pričakovanjih bo manjkala Victoria Beckham. Takrat je Baby Spice pojasnila, da si Posh Spice ponovne združitve preprosto ni želela, vendar med njimi ni nikakršnih zamer.