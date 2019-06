Z britansko zastavo porisan zaščitni jopič, namenjen obrambi pred napadi z noži, je delo uličnega umetnika Banksyja. Foto: EPA

Obiskovalci glasbenega festivala Glastonbury so bili priča nastopu, ki so ga številni označili za zgodovinskega. Kot prvi temnopolti sologlasbenik je namreč na glavni festivalski oder stopil londonski raper Stormzy, ki je postregel z nastopom, prežetim s politiko. Glasbenik je opozoril predvsem na krivice in nevarnosti, s katerimi se spoprijemajo mladi temnopolti prebivalci britanskih mest.

25-letni raper je med nastopom nosil z britansko zastavo porisan jopič, namenjen zaščiti pred napadi z noži, na zaslonih pa se je predvajala statistika kriminalnih dejanj. Stormzy je s tem želel opozoriti na naraščajočo stopnjo kriminala v Londonu in drugih britanskih mestih, kjer so vse pogostejši predvsem napadi z noži. Zaščitni jopič je sicer delo svetovno znanega uličnega umetnika Banksyja.

Stormzyjev nastop so številni glasbeni navdušenci, umetniki in politiki označili za mejnik britanske glasbe. Med drugimi sta se odzvala tudi Ed Sheeran in Adele, ki je nastop označila za zgodovinski. "Prvi temnopolti sologlasbenik, drugi najmlajši soloizvajalec v zgodovini festivala in inspiracija za toliko ljudi. To je zgolj začetek, čestitke, veliki Mike, veselim se tvojih prihajajočih uspehov," je na družbenem omrežju zapisal Sheeran.

Jeremy Corbyn, vodja laburistov, je nastop označil za ikoničen. "Nastop se ne bo zapisal zgolj v zgodovino Glastonburyja – zapisal se bo v našo kulturno zgodovino," je po nastopu zapisal vodja britanske opozicije.

Michaela Omarija oziroma Stormzyja, ki velja za enega izmed najbolj priljubljenih in talentiranih britanskih raperjev, je med zvezde izstrelila pesem Shut Up, ki jo je izdal leta 2015, velik uspeh pa je dosegel tudi z albumom Gang Sings and Prayer leta 2017.