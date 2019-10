To pomeni, da ameriški rokerji zdaj kraljujejo na vrhu lestvice tako 80. kot 90. let prejšnjega stoletja - njihova uspešnica November Rain iz leta 1992 je edini glasbeni video iz tega obdobja, ki je prišla v milijardni klub, piše britanski BBC.

Skladbo Sweet Child O' Mine si je letos v povprečju dnevno ogledalo skoraj 600.000 ljudi. Obenem imajo Guns N' Roses na Youtubeu kar 6,7 milijona sledilcev, njihov debitantski album Appetite for Destruction pa s 30 milijoni prodanih izvodov še vedno velja za najbolje prodajani ameriški debitantski album vseh časov.

Med najbolj gledanimi videospoti iz 80. let omenjeni uspešnici sledijo pesem skupine A-ha Take On Me z 944 milijoni ogledov, skladba pevke Cyndi Lauper Girls Just Want To Have Fun, ki se lahko pohvali z 786 milijonov ogledov, in uspešnica skupine The Police Every Breath You Take s 700 milijoni ogledov.

Guns N' Roses so dosegali velike uspehe. Foto: AP

Ena najbolj priljubljenih skupin tistega časa

Kraljevanje Guns N' Roses na vrhu lestvic ogledov ni presenetljivo, saj je bila to ena najbolj priljubljenih rock skupin 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Rockerji so z omenjenim prvim albumom doživeli takojšen uspeh, zelo uspešna pa sta bila tudi njihova albuma Use Your Illusion I in Use Your Illusion II, s katerih so uspešnice Don't Cry', November Rain in You Could Be Mine.

Guns N' Roses so sicer zaznamovale številne afere z zlorabami substanc ter notranji spori in menjave v zasedbi. Leta 2008 je skupina izdala zadnji album Chinese Democracy, ki pa ni dosegel uspeha prejšnjih petih albumov. Rockerji so se ponovno združili leta 2016 za turnejo poimenovano Not in This Lifetime.

Od Queenov do Fonsija

Letos poleti je skladba Bohemian Rhapsody skupine Queen iz leta 1975 postala najstarejši glasbeni video, ki je na YouTubu dosegel milijardo ogledov.

Ta mejnik je prvi dosegel južnokorejski raper Psy leta 2012 s svojim Gangnam Stylom, na vrhu te lestvice pa trenutno prepričljivo kraljuje Luis Fonsi z uspešnico Despacito, ki je svet obnorela leta 2017.