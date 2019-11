Taylor je zadnjo nagrado prevzela s olzami v očeh in se hitela zahvaljevati svojim oboževalcem in novi založbi. Foto: Reuters

Že pred začetkom tokratne podelitve ameriških glasbenih nagrad je imela Taylor Swift na domačih policah 23 kipcev, tako da je bilo skoraj jasno, da bo rekord 24 nagrad Michaela Jacksona padel. "To leto je zame prineslo veliko dobrega, pa tudi veliko precej zapletenega, zato – v mojem imenu in v imenu moje družine –, hvala, ker mi stojite ob strani in ker vam je mar," se je na koncu, ob sprejemu najbolj zaželene nagrade, za izvajalca leta, v solzah zahvaljevala oboževalcem.

Poleg omenjenih dveh kipcev je Swiftova domov odnesla še nagradi za najljubšo izvajalko popa/rocka, za najljubši pop- oz. rockalbum, za najljubšega odraslega sodobnega glasbenika in za videospot za skladbo You Need to Calm Down.

Swiftovo so na podelitvi spremljali tudi starši, ki so s solzami v očeh prepevali skupaj s hčerko med njenim izvajanjem venčka največjih uspešnic – točka je bila, kot smo že pisali, kar nekaj časa pod vprašajem, saj ji njena nekdanja menedžerja in lastnika avtorskih pravic pretežnega dela njenih skladb, Scott Borchetta in Scooter Braun, najprej nista dovolila izvajanja, a sta si pozneje, ko je glasbenica o sporu prek družbenih omrežij obvestila javnost, premislila.

O svojih nekdanjih sodelavcih Taylor na podelitvi ni spregovorila niti besede, se je pa večkrat zahvalila svoji novi založbi, ki ji radodarno omogočajo, da dela "takšno glasbo, kot jo hoče".

Poslušalci so poleg Taylor množično nagradili še Khalida, ki je postal moški pop-/rockizvajalec leta, njegova skladba Talk je postala najljubša R&B-skladba, album Free Spirit pa najljubši R&B-album, ter južnokorejsko fantovsko zasedbo BTS, ki je postala najljubša pop-/rockskupina in najljubši izvajalec na družbenih omrežjih, nagrajeni pa so bili tudi s kipcem za turnejo leta. Ne zasedbe BTS ne Khalida sicer ni bilo na podelitev, piše AP.

Z dvema kipcema v rokah je domov odšla 17-letna Billie Eilish (ta je, mimogrede, že pred časom postala prva izvajalka, rojena po letu 2000, ki se lahko pohvali z najbolj prodajanim singlom na Billboardovi lestvici), in sicer za debitantko leta in najljubšega alternativnega izvajalca.

Taylor Swift v duetu s Shanio Twain. Foto: Reuters

Med drugimi nagrajenci naj omenimo še Halsey, ki je dobila kipec za najljubšo pop-/rockskladbo (za pesem Without Me), najljubša raperska oz. hiphoperska izvajalka je postala Cardi B, Lil Nas X in Billy Ray Cyrus pa se lahko pohvalita z najljubšo rapersko oz. hiphopersko skladbo (Old Town Road). V kategoriji najljubšega raperska oz. hiphoperska albuma je najbolj prepričal Post Malone z albumom Hollywood’s Bleeding, najljubša soul- oz. R&B-izvajalka je postala Beyoncé, v moški kategoriji pa je slavil Bruno Mars.

Najljubša izvajalka kantrija je pričakovano znova postala Carrie Underwood, najljubši izvajalec v kategoriji elektronske plesne glasbe pa Christopher Comstock, ki se predstavlja z umetniškim imenom Marshmello. Najljubša glasba iz filmov je po mnenju ameriškega občinstva glasba iz Bohemian Rhapsody.

Največja osmoljenka večera je bila Lizzo, ki je bila nominirana v treh kategorijah, a domov odšla praznih rok.