Dva domnevna samomora zvezdnikov K-popa v enem mesecu sta v Južni Koreji znova odprla debato o spletnih napadih na javne osebnosti ter na to, da za žalitve in ustrahovanje ni ustreznih posledic. Foto: EPA

Južnokorejsko glasbeno industrijo sta v zadnjem mesecu pretresla dva samomora. K-pop zvezdnico Goo Hara je policija našla mrtvo v njenem stanovanju. Po zadnjih informacijah je poleg njenega trupla ležalo ročno napisano sporočilo, v katerem je priljubljena 28-letna glasbenica razkrila, da je bila pogosto tarča neusmiljenih napadov prek spleta, ki so ji uničili življenje. Po poročanju južnokorejskih medijev so se sovražna sporočila navezovala predvsem na Harina ljubezenska razmerja.

Goo je v preteklosti že opozarjala na nevarnosti spletnega ustrahovanja. Zaradi tega si je življenje skušala vzeti že maja, a jo je nezavestno našel njen menedžer in pozneje so ji v bolnišnici rešili življenje. Mesec pozneje je razkrila, da trpi za depresijo, in napovedala boj proti spletnemu nasilju.

Goo Hara se je po majskem poskusu samomora pred kratkim vrnila na glasbene odre. Foto: Reuters

Prejšnji mesec so našli mrtvo tudi 25-letno Sulli, še eno K-pop zvezdnico, ki je samomor storila zaradi spletnega nasilja. Sulli je bila sicer dobra prijateljica Goo Hare, tudi ona pa je dalj časa opozarjala na nevarnosti, ki jih predstavljajo žalitve, ustrahovanja in pritiski na spletu. Obe glasbenici sta svoji karieri začeli v glasbeni skupini, nato pa sta se podali na samostojno pot, zaradi česar sta se naenkrat znašli pod večjim pritiskom.

150 tisoč prijav letno

Južnokorejska policija je ob nedavnih dogodkih sporočila, da spletno nasilje obravnava kot resno kriminalno dejanje in da o tej tematiki dejavno vodi izobraževalni program. Število prijav spletnega nasilja sicer iz leta v leto narašča – lani so v Južni Koreji obravnavali 150 tisoč primerov, ki so se v veliki večini končali brez pravnih posledic.

"Pri fizičnem nasilju je stvar dokaj preprosta, saj lahko posledice hitro ocenijo tudi zdravniki. Pri spletnem nasilju to ni tako lahko," je povedal Jeon Min-Su, ki se pri seulski policiji ukvarja s preiskovanjem tovrstnih primerov.

Novica o smrti 28-letne pevke je pretresla številne Južne Korejce. Foto: Reuters

Začne se kot rahel dotik, konča kot močan udarec

Kwon Young-Chan, nekdanji komik, ki se zdaj ukvarja s svetovanjem žrtvam spletnega nasilja, je za Reuters povedal, da zvezdniki na spletu nimajo nikakršne zaščite. "Skoraj nemogoče se je izogniti obrekovanju in osebnim napadom prek spleta," je dejal. "Spletno ustrahovanje se začne kot rahel dotik, nato pa se lahko hitro stopnjuje v močan udarec," je dodal.

Članica južnokorejskega parlamenta Park Sun-Sook je na spletno nasilje prvič opozorila že leta 1998. Zdaj je dala pobudo, da bi vsak južnokorejski spletni portal moral omogočiti, da lahko uporabniki zahtevajo umik zlonamernih ali očitno zavajajočih komentarjev. "Mlade zvezde so spletnemu nasilju izpostavljene brez nikakršne obrambe. Čas je, da jih zakon in družba začneta ščititi," je dejala poslanka.