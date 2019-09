Robert Smith je pred kratkim izgubil oba starša in brata, kar je močno zaznamovalo tudi nastajanje albuma. Foto: EPA

Novi album, ki bo nasledil zadnjega iz leta 2008 4:13 Dream, bo ovekovečil tudi 50. obletnico pristanka prve vesoljske odprave Apollo na Luni, njej bo posvečen tudi naslov albuma. "V studiu smo imeli obešeno veliko luno, vse naokrog so ležali tudi drugi rekviziti, povezani z vesoljem. Že od nekdaj sem astronom," je pojasnil frontman skupine.

Od 18. oktobra bo na voljo tudi dvojna jubilejna izdaja z naslovom The Cure 40 Live: Curaetion 25 + Anniversary, ki vsebuje posnetek koncerta na festivalu Meltdown in koncerta ob 40-letnici zasedbe, ki so ga lani izvedli v londonskem Hyde parku.

Ob snemanju albuma in pripravi jubilejnega paketa so The Cure tudi koncertirali. Konec junija so nastopili na festivalu Glastonbury, na začetku avgusta pa so prvič po 27 letih imeli koncert na Škotskem, piše spletna glasbena revija Louder.

The Cure so bistveno prispevali k razvoju t. i. gotskega roka, zlasti z albumom Pornography iz leta 1982, ki ga prežemajo temačni akordi in samomorilska besedila. Pozneje so zajadrali tudi v pop, na primer v uspešnici Friday I'm In Love.

Skupina je med drugim znana tudi po tem, da njeni oboževalci po vsakem albumu in turneji ugibajo, ali bodo The Cure obstali. Tako je denimo Smith pred albumom leta 2008 dejal, da imajo material, a ne ve, ali bodo posneli album. Kmalu po izdaji albuma je Porl Thompson, poleg Smitha ustanovni član The Cure, zasedbo zapustil, da bi se posvetil slikarstvu. Smith pa je začel sodelovati s škotskimi pankerji Twilight Sad.