Praznični studio Vala 202 sta na petkovo jutro obiskala Štras in Tokac. Foto: Val 202

Izstopajoči vokalisti, rahlo drugačen hišni band in zelo poseben voditeljski par, Andrej Karoli in Miha Šalehar, so ključne točke Živook. V šesti sezoni Živook sta prvo jutro nastopala Urban Lutman (Batista Cadillac) in Ana Soklič, ki sta pela skladbe Marvina Gaya in Nine Simone, v drugi oddaji sta skladbe Janis Joplin, Amy Winehouse in Nirvane prepevali Manca Trampuš (Koala Voice) in Maja Predatoria (Cherry Wine), kot zadnja pa sta studio Vala 202 obiskala Tomislav Jovanović - Tokac (Dan D) in Gregor Strasbergar - Štras (Mrfy).

Geslo decembrske božične edicije Živook je "NIKOLI jih ne bomo pozabili, dokler smo MI živi!" Živooke se – tudi tokrat ob spremljavi hišne zasedbe The Menca – poklanjajo zimzelenim skladbam, ki so zasidrane globoko v kolektivno zavest. Tako globoko, da jih je fajn odkopati.

Na pomoč (pred mikrofon) so tokrat priskočili tisti, ki jih niso (do)živeli. Se bodo pa vanje vživeli in jih podoživeli. Ker jih mi nikoli ne bomo pozabili.

Vse tri oddaje si lahko ogledate spodaj.

Živooke S06E02: Manca Trampuš in Maja Predatoria