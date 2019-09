Indija je zadnja leta priča porastu nastopov svetovno znanih izvajalcev, med katerimi so Beyonce, Shakira, Coldplay, Demi Lovato in Bryan Adams, ki so napolnili stadione. Decembra v Indijo prihaja še U2. Foto: EPA

Basist Adam Clayton je dejal, da se veseli prinesti kanček Dublina v Mumbaj. Frontman benda Bono pa je spomnil na prizadevanja za osamosvojitev izpod Velike Britanije, ki so skupna tako Indiji kot Irski.

"Imamo enake barve v zastavi, naš majhen narod. Mahatma Gandhi je omenjal boj za irsko neodvisnost in svaril pred nasilnimi spopadi," je za indijsko izdajo revije Rolling Stone povedal Bono. "In naš premier je zdravnik - izuril se je v Mumbaju, njegov oče je iz Mumbaja," je še dodal Bono, omenjajoč irskega premierja Lea Varadkarja, čigar oče je Indijec, še poroča AFP.

Skupina bo turnejo Joshua Tree Tour 2019 začela 8. novembra v Aucklandu na Novi Zelandiji, zatem bodo sledila avstralska mesta Brisbane, Adelaide, Melbourne, Sydney in Perth. Ustavili se bodo tudi v azijskih prestolnicah Singapur, Tokio, Seul in Manila.

Gre za drugi del turneje, poimenovane po najbolj vplivnem albumu The Joshua Tree. Album so U2 izdali marca 1987, na njem pa so objavili nekaj antologijskih skladb, kot so With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For in Where the Streets Have No Name. Ob 30-letnici izida so leta 2017 pripravili stadionsko turnejo, ki jih je vodila po Severni Ameriki, Evropi in Južni Ameriki, zdaj pa sledita Oceanija in Azija.

Najnovejši album U2 Songs of Experience je pred dvema letoma zasedel prvo mesto ameriške lestvice 200 najbolje prodajanih albumov, s čimer je irska skupina postala prva zasedba v zgodovini, ki ji je to uspelo v štirih zaporednih desetletjih.

Kmalu po izidu je Bono delil svoje mnenje o današnji glasbi, nad katero ni ravno navdušen, saj jo je označil za "zelo dekliško" in pomehkuženo. V tem je tudi "nekaj dobrega", a hip-hop je zdaj edini način za izražanje mladostniške jeze, kar pa ni v redu, je za revijo Rolling Stone dejal 59-letni irski rocker.