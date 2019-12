Urban Lutman in Ana Soklič sta se spomnila nekaterih zimzelenih skladb. Foto: Val 202

Izstopajoči vokalisti, rahlo drugačen hišni band in zelo poseben voditeljski par, Andrej Karoli in Miha Šalehar, so ključne točke Živook. Prva oddaja je bila na sporedu danes, še dve prihajata na Val 202 in na našo spletno stran v četrtek in petek od 8.35 naprej.

Geslo decembrske božične edicije Živook je "NIKOLI jih ne bomo pozabili, dokler smo MI živi!" Živooke se – tudi tokrat ob spremljavi hišne zasedbe The Menca – poklanjajo zimzelenim skladbam, ki so zasidrane globoko v kolektivno zavest. Tako globoko, da jih je fajn odkopati. Na pomoč (pred mikrofon) so tokrat priskočili tisti, ki jih niso (do)živeli. Se bodo pa vanje vživeli in jih podoživeli. Ker jih mi nikoli ne bomo pozabili.

Jutranja zabava v živo in ušesno črvičenje (beri: celodnevno prepevanje slišanih skladb) zagotovljeno!