Lil Nas X je v letu 2019 s pesmijo Old Town Road dosegel svetovno slavo. Foto: Reuters

Ameriškemu raperju Lil Nasu X je s pesmijo Old Town Road uspelo to, kar je pred dvema letoma spodletelo celo poletni megauspešnici Despacito. Pesem, v kateri se križata hiphop in country, prvo mesto na lestvici Billboard Hot 100 zaseda že 17. teden zapored, kar je novi rekord. Despacito se je na prvem mestu ameriške glasbene lestvice obdržal teden manj in s tem izenačil 16-tedenski rekord, ki so ga leta 1995 s pesmijo One Sweet Day postavili Mariah Carey in skupina Boyz II Men.

20-letni raper Lil Nas X, ki se je v zadnjih mesecih uspešno spopadal z glasbeno konkurenco in iz tedna v teden ohranjal prvo mesto, je rekord napovedal že prejšnji teden, ko je svoje sledilce na družbenem omrežju Twitter vprašal, kako naj proslavi rekord. Ob tem se je zahvalil vsem svojim poslušalcem.

"Ta pesem je spremenila moje življenje in način, kako vidim svet okoli sebe," je zapisal Lil Nas X. "Hvala vsakemu posamezniku, ki je bil del tega potovanja," je še zapisal raper in dodal, da je to samo začetek.

Pesem Old Town Road je Lil Nas X, čigar pravo ime je Montero Lamar Hill, izdal 3. decembra 2018, ko še ni bil poznan širši javnosti in je zaradi finančne stiske živel v hiši svoje sestre. Skladba je hitro postala spletna uspešnica, svetovno poslušalstvo pa je dosegla z remiksom, pri katerem je z Lil Nasom X sodeloval pevec Billy Ray Cyrus. Pesem je ameriška revija Billboard najprej uvrstila na lestvico najbolj vročih country pesmi, kar je sprožilo burno debato o tem, kaj definira glasbeni žanr. Čez nekaj časa je bila pesem s te lestvice umaknjena, a se je teden pozneje že zavihtela na prvo mesto skupne Billboardove lestvice.

Ob uspehu je raperju čestitala tudi Mariah Carey, ki je ob predaji rekorda na družbenem omrežju Instagram zapisala, da Lil Nasu X pošilja ljubezen in čestitke. Ob tem je zapisala še, da bo pesem One Sweet Day vedno imela posebno mesto v njenem srcu.