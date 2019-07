Tinkara Kovač in Anika Horvat bosta nastopili na Reviji primorske popularne glasbe. Foto: Jani Ugrin

Na dogodku se bodo s svojimi in nekaj tujimi uspešnicami ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija predstavili uveljavljeni glasovi primorske popularne glasbe in novinci. Taktirko bo vihtel dirigent Patrik Greblo.

Revija primorske popularne glasbe, ki jo organizirata Radio Koper in Primorski poletni festival (PFF), spada v sklop praznovanj 70-letnice delovanja Radia Koper, ki bodo od maja potekali vse leto in hkrati predstavlja spodbudo razvejani primorski zabavnoglasbeni ustvarjalnosti. Ob simfonikih RTV bodo na reviji nastopili priznani primorski pevki Tinkara Kovač in Anika Horvat ter člana novogoriške skupine Avtomobili, brata Marko in Mirko Vuksanović.

Na edinstvenem večeru primorske glasbe v novi preobleki, posebej pripravljeni za ta večer, bodo uveljavljeni glasbeniki priložnost za nastop ponudili tudi mlajšima, še neuveljavljenima primorskima glasbenima ustvarjalcema in s to simbolično gesto pozvali mlade nadarjene primorske glasbene sile k nadaljnjemu ustvarjanju.

Na dopoldanski novinarski konferenci v Gledališču Koper, ki zadnjih pet let organizacijsko in umetniško vodi PPF, je direktorica gledališča Katja Pegan poudarila, da je glasba s konca 60. ter iz 70. in 80. let preteklega stoletja eden temeljnih gradnikov primorske identitete. Po njenih besedah se je zamisel za 1. revijo primorske popularne glasbe porodila na eni od skupnih voženj na vajo za predstavo v kranjsko gledališče, med katero sta Tinkara Kovač in Mirko Vuksanović razmišljala o povezovanju primorskih glasbenikov, njihovi skupni promociji, sama pa se je tedaj obvezala, da jima bo, če bo treba, pomagala pri organizaciji in izvedbi zamisli.

K organizaciji revije je pristopil še Radio Koper, kot piše v sporočilu za javnost, že desetletja eden najvitalnejših promotorjev glasbe primorskih ustvarjalcev. Odgovorni urednik Radia Koper Andrej Šavko je na današnji predstavitvi poudaril, da z revijo pripravljajo hommage skladbam primorskih avtorjev, ki bodo v aranžmajih Patrika Grebla "pod piranskim zvonikom in blizu morja zaživele v poletni preobleki". Izrazil je upanje, da bi prireditev postala tradicionalna.

Na novinarski konferenci so spregovorili tudi nastopajoči. Pevka in flavtistka Tinkara Kovač verjame, da je poslanstvo primorskih glasbenih ustvarjalcev tudi njihovo povezovanje, ne le med njimi samimi, temveč tudi z Radiem Koper, Televizijo Koper in časopisom Primorske novice, ki poslušalce, gledalce in bralce seznanjajo s primorskimi glasbenimi novostmi. Na reviji bo kot svojo gostjo predstavila mlado novogoriško pevko Nino Kosovel, ob njej pa bo občinstvo lahko spoznalo še novogoriško skupino Ivar.

Anika Horvat pa je izrazila prepričanje, da je bilo v preteklih letih na Obali premalo storjenega za promocijo primorskih glasbenih ustvarjalcev in da mnogi zato že vrsto let ne vedo, kaj se dogaja s primorsko glasbo. Tako se je ob reviji povezala tudi s turističnim društvom iz Portoroža, ki bo organiziralo večere slovenske popularne glasbe na portoroški plaži, sodeluje pa tudi pri organizaciji poletnih koncertov v Kobaridu, med drugim piše v sporočilu za javnost.