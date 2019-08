Taylor Swift je s svojo "mavrično" uspešnico You Need to Calm Down odprla tokratno prireditev - in na njej najglasneje slavila. Foto: Reuters

Tako Taylor Swift kot Ariana Grande sta veljali za veliki favoritinji, saj sta bili obe nominirani v kar desetih kategorijah, tako da ni presenečenje, da se lahko po podelitvi, ki je potekala v ponedeljek zvečer v Newarku (ameriška zvezna država New Jersey) hvalita s kipci.

Grandejeve, ki se trenutno mudi na turneji po Evropi (v nedeljo je tako prvič po terorističnem napadu maja 2017 nastopila v Manchestru), na podelitvi sicer ni bilo, je pa precej pozornosti požela Swiftova, ki se je v svojem zahvalnem govoru med drugim obregnila ob Belo hišo in njen odnos do LGBTQ-skupnosti - izpostavila je namreč, da je peticijo za zakon o izenačitvi pravic pripadnikov LGBTQ-skupnosti z ostalimi podpisalo že več kot pol milijona ljudi, "kar je petkrat več, kot bi bilo potrebno za odgovor Bele hiše", ob tem pa pomenljivo pogledala na zapestje, kot da gleda na uro.

Queen Latifah in John Travolta sta podelila nagrado za video leta. Foto: Reuters

Skladba You Need to Calm Down odprla podelitev

Kot je znano, je poziv k podpisu peticije tudi del Taylorinega videospota za najnovejšo uspešnico You Need to Calm Down, ki je tudi zato takoj postala himna borcev za pravice LGBTQ-skupnosti. Z omenjeno skladbo je Swiftova tudi odprla sinočnjo podelitev, pozneje pa se je gledalcev zahvalila, ker so glasovali za njeno skladbo in dodala: "To pomeni, da si želite svet, v katerem smo pred zakonom čisto vsi enaki." Swiftova je domov sicer odnesla še eno nagrado, in sicer priznanje za video, ki promovira dobra dela oziroma, ki osvešča glede pomembnih družbenih tem.

Prepričljiv nastop Shawna Mendesa in Camille Cabello. Foto: Reuters

Poleg Swiftove in Grandejeve pa so ženske slavile tudi v drugih kategorijah: največji uspeh je uspel hiphoperki Cardi B, ki je premagala povsem moško konkurenco in domov odnesla kipec za najboljši hiphop video za skladbo Money. Na podelitvi se je nagrade veselil tudi Lil Nas X, ki je dobil priznanje za skladbo leta, in sicer za Old Town Road, ki sta ga ustvarila skupaj s kantriglasbenikom Billyjem Rayjem Cyrusom in ki je na vrhu Billboardove lestvice kraljeval kar 19 zaporednih tednov.

V kategoriji prebojev oziroma debijev leta je na koncu slavila 17-letna Billie Eilish, za sodelovanje leta pa je bil razglašen duet Shawna Mendesa in Camila Cabello, ki sta s svojim nastopom znova spodbudila govorice, da sta v zvezi, nagrado za najboljšo poppesem so domov odnesli bratje Jonas, nagrado za življenjske dosežke pa je letos dobila Missy Eliott.

Missy Eliott z nagrado za življenjske dosežke. Foto: Reuters

Prireditev brez škandalov

Tokratna podelitev je sicer minila brez kakšnih posebnosti ali škandalov, kot smo jih bili vajeni v preteklosti - v spominu bo tako npr.č za vedno ostal poljub Madonne in Britney Spears iz leta 2003 ali izbruh Kanyeja Westa leta 2009, ko je ob razglasitvi najboljše izvajalke skočil na oder, nagrajenki Taylor Swift iz rok iztrgal mikrofon in vsem jasno povedal svoje mnenje: da bi morala nagrado namesto nje dobiti Beyonce.