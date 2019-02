Letošnjo prireditev so z venčkom uspešnic otvorili Queen in Adam Lambert. Foto: Reuters

Letos so gledalci namesto otvoritvenega monologa voditelja poslušali zasedbo Queen in Adama Lamberta, ki skupaj delujejo že kar nekaj časa. Njihov nastop na letošnjih oskarjih so je bil zaradi številnih nominacij, ki jih je imel film o njihovem nekdanjem pevcu Freddieju Mercuryju, precej pričakovan.

Še en nastop, ki ni bil nikakršno presenečenje, a je bil vseeno eden najbolj pričakovanih, je bila izvedba pesmi Shallow iz filma Zvezda je rojena. Lady Gaga se je na odru pridružil še Bradley Cooper in njuna kemija je oboževalce ponovno privedla do tega, da so začeli z govoricami, ali sta morda par. Glasbenica se je sicer res pred kratkim razšla z zaročencem, je pa Cooper poročen z Irino Shayk, s katero ima tudi otroka.

Poleg omenjenih dveh smo na odru slišali še dvakratno nominiranko za oskarja Bette Midler, ki je zapela The Place Where Lost Things Go iz filma Mary Poppins Returns.

Nastopila pa je tudi Jennifer Hudson, ki je zapela skladbo iz dokumentarnega filma RBG, pesem When a Cowboy Trades His Spurs for Wings iz filma The Ballad of Buster Scruggs pa sta zapela Gillian Welch in David Rawlings.

Oskar za najboljšo izvirno pesem je šel na koncu v roke Lady Gaga oziroma filma Zvezda je rojena, ki je bil v nasprotju z nekaterimi pričakovanji tudi edini kipec za zasedbo tega filma.

Bradley Cooper and Lady Gaga Perform Shallow at the 2019 Oscars!

Queen and Adam Lambert 2019 Oscar Opening Performance